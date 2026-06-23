Anglia mierzy się z Ghaną. Oto składy na to spotkanie

Anglia mierzy się w hitowym starciu grupy L z reprezentacją Ghany. Oto oficjalne wyjściowe składy obu zespołów na to starcie podczas Mistrzostw Świata 2026.

fot. PA Images Na zdjęciu: Harry Kane

Składy na mecz Anglia – Ghana

Podczas drugiej kolejki w grupie L na Mistrzostwach Świata 2026 czekają na nas dwa bardzo ważne starcia. Z jednej strony reprezentacja Anglii podejmie zespół narodowy Ghany, a z drugiej Chorwacji zmierzą się z Panamą. Los tak chciał, że to mecze odpowiednio dwóch wygranych zespołów oraz tych ekip, które przegrały swoje pierwsze starcia. To oznacza, że czekają nas wielkie emocje, szczególnie w tym pierwszym meczu.

Reprezentacja Anglii zaprezentowała się z bardzo dobrej strony w meczu przeciwko Chorwacji. To pełno emocji starcie obfitowało w ładne gole i składne akcje z obu stron, ale Synowi Albionu nie pozostawili wątpliwości, że wszywanie ich w gronie kandydatów do mistrzostwa było zasadne. Ghana z kolei pokonała skromnie zespół Panamy, ale to wciąż groźny zespół.

Nikt nie ma jednak wątpliwości, że Wyspiarze są zdecydowanym faworytem tej bezpośredniej potyczki. Szczególnie, że zagrają oni w najmocniejszym zestawieniu. Oto wyjściowe składy obu reprezentacji na mecz Anglia – Ghana.

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Anglia: Pickford; James, Konsa, Guehi, Spence; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Menseh; Yirenkyi, Partey, Sibo, Semenyo; Ayew, Williams

Początek meczu Anglia – Ghana o godzinie 22:00. Spotkanie w ramach Mistrzostw Świata 2026 transmitowane będzie w kanale 1. Telewizji Polskiej oraz w TVP Sport, a także online na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl. Relacjonować to spotkanie będą z „dziupli” w Warszawie Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński.