Królewski stanął w obronie piłkarza Wisły. Porównał go do Zielińskiego

Wisła Kraków wygrała z Górnikiem Łęczna, ale krytykę za swój występ zebrał Kacper Duda. W mediach społecznościowych w obronie piłkarza stanął Jarosław Królewski. Apelował o spokój i porównał go charakterystką do Piotra Zielińskiego.

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Duda to dziś jedyny w Polsce piłkarz o charakterystyce Zielińskiego

Wisła Kraków przybliżyła się do awansu, wygrywając w Poniedziałek Wielkanocny z Górnikiem Łęczna (3:2). Prawie całe spotkania rozegrał Kacper Duda. Młodzieżowy reprezentant Polski opuścił boisko dopiero w 82. minucie, a zastąpił go Marc Carbo. Mimo zwycięstwa i dobrych humorów fani wytknęli 22-latkowi kiepski występ oraz spadek formy. Na krytykę zareagował Jarosław Królewski.

– Zdecydowanie słusznie Mateusz Borek krytycznie przejechał się po Kacprze Dudzie. Z taką grą jak dzisiaj nie nadaje się do pierwszej jedenastki, a gdyby nie J. Brzęczek to nie byłoby go w reprezentacji młodzieżowej. Ewidentnie widać że wuja ciągnie go tam za uszy – napisał jeden z użytkowników portalu X.

– Brednie. To jedyny w Polsce piłkarz dziś o charakterystyce Piotrka Zielińskiego. Wciąż młody. Dajmy mu się rozwijać. Serdeczności – odpisał w obronie piłkarza Jarosław Królewski.

Kacper Duda w tym sezonie rozegrał 26 meczów, w których zdobył 2 gole i zanotował 6 asyst. W Wiśle Kraków debiutował w kampanii 2022/2023. Od tego czasu uzbierał w pierwszym zespole łącznie 120 spotkań. Regularnie gra również w reprezentacji Polski do lat 21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Młodzieżówka jest bardzo blisko awansu na Mistrzostwa Europy 2027.