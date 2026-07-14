Ponad milion euro to dopiero początek. Raków szykuje kolejny ruch

13:47, 14. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Joost Blaauwhof (X)

Raków Częstochowa mocno naciska na transfer Rio Hillena. Klub przygotowuje nową ofertę za obrońcę, a sam zawodnik wydaje się bardzo otwarty na przeprowadzkę do Polski.

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Raków szykuje nową ofertę. Cel transferowy jest już wyraźnie określony

Raków Częstochowa nie zamierza odpuszczać walki o Rio Hillena. Holenderski środkowy obrońca pozostaje jednym z głównych celów transferowych Medalików, którzy przygotowują kolejne podejście do negocjacji.

Jak poinformował Joost Blaauwhof na platformie X, częstochowski klub pracuje nad nową ofertą za defensora. Już pierwsza propozycja miała opiewać na kwotę znacznie przekraczającą milion euro, jednak nie doprowadziła do finalizacji rozmów. Mimo to Raków nie wycofał się z negocjacji i chce ponownie przekonać obecny klub zawodnika do sprzedaży.

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Kluczową rolę może odegrać stanowisko samego piłkarza. Według wieści dziennikarza Voetbal InternationaI jest zainteresowany transferem i przychylnie patrzy na możliwość kontynuowania kariery w PKO BP Ekstraklasie. Dodatkowym argumentem ma być przygotowany przez polski klub kontrakt, który zapewniłby mu zdecydowanie wyższe zarobki niż obecnie.

Dla częstochowskiej ekipy pozyskanie 22-letniego stopera byłoby istotnym wzmocnieniem formacji defensywnej przed wymagającym sezonem. Raków od początku okna transferowego szuka zawodników, którzy nie tylko podniosą poziom sportowy zespołu, ale również będą mogli rozwijać się i zwiększać swoją wartość rynkową.

Na ten moment rozmowy nadal trwają. Niemniej najnowsze informacje wskazują, że temat transferu Hillena jest daleki od zakończenia. Raków przygotowuje kolejną propozycję, ponieważ holenderski obrońca pozostaje jednym z priorytetów transferowych klubu.

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