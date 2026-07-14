Ponad milion euro to dopiero początek. Raków szykuje kolejny ruch

Raków szykuje nową ofertę. Cel transferowy jest już wyraźnie określony
Raków Częstochowa nie zamierza odpuszczać walki o Rio Hillena. Holenderski środkowy obrońca pozostaje jednym z głównych celów transferowych Medalików, którzy przygotowują kolejne podejście do negocjacji.
Jak poinformował Joost Blaauwhof na platformie X, częstochowski klub pracuje nad nową ofertą za defensora. Już pierwsza propozycja miała opiewać na kwotę znacznie przekraczającą milion euro, jednak nie doprowadziła do finalizacji rozmów. Mimo to Raków nie wycofał się z negocjacji i chce ponownie przekonać obecny klub zawodnika do sprzedaży.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Kluczową rolę może odegrać stanowisko samego piłkarza. Według wieści dziennikarza Voetbal InternationaI jest zainteresowany transferem i przychylnie patrzy na możliwość kontynuowania kariery w PKO BP Ekstraklasie. Dodatkowym argumentem ma być przygotowany przez polski klub kontrakt, który zapewniłby mu zdecydowanie wyższe zarobki niż obecnie.
Dla częstochowskiej ekipy pozyskanie 22-letniego stopera byłoby istotnym wzmocnieniem formacji defensywnej przed wymagającym sezonem. Raków od początku okna transferowego szuka zawodników, którzy nie tylko podniosą poziom sportowy zespołu, ale również będą mogli rozwijać się i zwiększać swoją wartość rynkową.
Na ten moment rozmowy nadal trwają. Niemniej najnowsze informacje wskazują, że temat transferu Hillena jest daleki od zakończenia. Raków przygotowuje kolejną propozycję, ponieważ holenderski obrońca pozostaje jednym z priorytetów transferowych klubu.