Manchester United ma nowego bramkarza. To reprezentant kraju

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Karl Darlow nowym bramkarzem Man United

Manchester United rozpoczął letnie okno transferowe od ściągnięcia dwóch środkowych pomocników. Kadrę pierwszego zespołu wzmocnili Andrey Santos oraz Youri Tielemans. Do grona nowych zawodników dołączył także bramkarz z doświadczeniem w Premier League. Dwuletni konrakt z opcją przedłużenia podpisał Karl Darlow, były golkiper m.in. Leeds United i Newcastle.

Darlow ostatni sezon spędził w Leeds, gdzie regularnie grał na poziomie Premier League. Jego kontrakt dobiegł końca, przez co stał się wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Z okazji skorzystały Czerwone Diabły, które poszukiwały zmiennika dla Senne Lammensa. Wcześniej z klubem rozstał się definitywnie Andre Onana. Odejść w najbliższym czasie ma także Altay Bayindir.

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Darlow to bardzo doświadczony bramkarz. Rozegrał 74 mecze w Premier League oraz ponad 160 spotkań w Championship. Grał w takich klubach jak Leeds, Newcastle oraz Nottingham. 35-latek stanie teraz przed największym wyzwaniem w karierze, jakim będzie gra dla 20-krotnych mistrzów Anglii. Na swoim koncie ma także 13 występów w barwach reprezentacji Walii.

– Jestem niezwykle dumny, że podpisałem kontrakt z Man United. Dołączam do znakomitej grupy bramkarzy i nie mogę się doczekać, aby wspólnie się rozwijać oraz wzajemnie motywować do utrzymywania najwyższych standardów, jakich wymaga ten klub. To wyjątkowa szansa. Każdy widzi, jak ekscytujący okres przechodzi obecnie klub, i nie mogę się doczekać, aby odegrać swoją rolę – mówił Karl Darlow.

– Karl udowodnił, że potrafi występować na najwyższym poziomie. Jego etyka pracy i zdeterminowany charakter sprawiają, że będzie bardzo cennym wzmocnieniem naszego zespołu. Cieszymy się, że do naszej znakomitej grupy bramkarzy dołącza zawodnik o tak wysokich umiejętnościach i bogatym doświadczeniu – ocenił transfer Jason Wilcox.