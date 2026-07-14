Barcelona pisze historię. Nikt wcześniej tego nie dokonał

Barcelona ustanowiła wyjątkowy rekord podczas mistrzostw świata 2026. Żaden klub wcześniej nie miał tylu swoich piłkarzy w półfinałach mundialu, donosi serwis "Barca Universal".

ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona z historycznym osiągnięciem na mundialu

Do najlepszej czwórki turnieju awansowało aż dziesięciu zawodników związanych z Barceloną. To najlepszy wynik w historii mistrzostw świata i rekord samego katalońskiego klubu. Tym samym Blaugrana ma już pewność, że przynajmniej jeden jej piłkarz zagra w wielkim finale.

Najwięcej przedstawicieli Barcelona ma w reprezentacji Hiszpanii. W kadrze Luisa de la Fuente znaleźli się Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Dani Olmo, Ferran Torres oraz Joan Garcia. Po stronie Francji występuje Jules Kounde, natomiast Anglię reprezentuje Anthony Gordon, pierwszy letni transfer Barcelony przed sezonem 2026/27.

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Dotychczasowym najlepszym wynikiem klubu było ośmiu półfinalistów podczas mundialu w 2010 roku, gdy trzon reprezentacji Hiszpanii stanowili zawodnicy Dumy Katalonii. Tegoroczny turniej pozwolił jednak pobić tamto osiągnięcie.

W Barcelonie podkreślają, że rekord jest efektem konsekwentnie realizowanej filozofii. Klub od lat stawia zarówno na wychowanków La Masii, jak i piłkarzy pasujących do swojego stylu gry. Potwierdzeniem tego są kolejne pokolenia zawodników odnoszących sukcesy na arenie międzynarodowej.

Bez względu na to, kto awansuje do finału mistrzostw świata, Barcelona będzie miała w nim swojego przedstawiciela. Dla katalońskiego klubu to kolejny dowód na jego ogromny wpływ na światowy futbol.