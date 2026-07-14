Alarm we Francji. Stan zdrowia Mbappe przed półfinałem budzi obawy

Kylian Mbappe nie przystąpi do półfinału MŚ 2026 z Hiszpanią w pełni sił. Gwiazda reprezentacji Francji nadal odczuwa skutki urazu kostki, ale ma znaleźć się w wyjściowym składzie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Niepokojące wieści przed hitem mundialu. Mbappe nadal ma problem

Kylian Mbappe pozostaje największą nadzieją Francuzów przed jednym z najważniejszych spotkań tegorocznych mistrzostw świata. Na kilka godzin przed starciem z Hiszpanią wokół kapitana Les Bleus pojawiły się jednak nowe znaki zapytania dotyczące jego stanu zdrowia.

Jak informuje RMC Sport, napastnik nie zdążył całkowicie wyleczyć urazu prawej kostki, którego doznał podczas ćwierćfinałowego meczu z Marokiem. Problemy zdrowotne sprawiły, że w ostatnich dniach pracował według indywidualnego programu. Tym samym nie uczestniczył w pełnym zakresie zajęć z resztą drużyny.

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Mimo tych komplikacji sztab szkoleniowy reprezentacji Francji zachowuje spokój. Didier Deschamps podczas spotkania z mediami zapewnił, że jego lider będzie gotowy do występu przeciwko Hiszpanii. Wszystko wskazuje na to, że Mbappe rozpocznie hitowy półfinał od pierwszej minuty.

Dla francuskiej ekipy to wiadomość o ogromnym znaczeniu. Zawodnik jest jedną z najjaśniejszych postaci całego turnieju i od początku mistrzostw regularnie przesądza o losach spotkań. W sześciu dotychczasowych występach zdobył osiem bramek oraz zanotował jedną asystę, przewodząc klasyfikacji najlepszych strzelców.

Przed półfinałem z Hiszpanią najważniejszym pytaniem pozostaje nie to, czy Mbappe zagra, lecz w jakim stopniu będzie w stanie wykorzystać pełnię swoich możliwości. Nawet nie będąc w 100 procentach zdrowy, pozostaje piłkarzem, który może jednym zagraniem odmienić losy całego meczu.