Ekstraklasa powinna uważać. Wieczysta finalizuje kolejne ruchy

Wieczysta Kraków jest coraz bliżej zamknięcia letniego okna transferowego. Klub pracuje nad dwoma ostatnimi wzmocnieniami, które mają domknąć kadrę na sezon 2026/2027.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Transferowy szturm Wieczystej trwa

Wieczysta Kraków konsekwentnie realizuje plan budowy zespołu przed debiutanckim sezonem w PKO BP Ekstraklasie. Jak informuje „Gazeta Krakowska”, działacze klubu chcą w najbliższym czasie zakończyć kompletowanie kadry i skupić się już wyłącznie na przygotowaniach do ligowej rywalizacji.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza Bartosza Karcza, krakowski klub jest o krok od zakontraktowania nowego skrzydłowego. Nazwisko zawodnika pozostaje na razie tajemnicą, ale wszystko wskazuje na to, że transfer zostanie sfinalizowany jeszcze w tym tygodniu.

To jednak nie koniec działań na rynku. Wieczysta prowadzi również rozmowy dotyczące pozyskania napastnika, który ma być ostatnim elementem układanki przygotowanej przez sztab szkoleniowy Kazimierza Moskala. Po dopięciu obu operacji szkoleniowiec będzie dysponował pełną kadrą na nadchodzące rozgrywki.

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Tegoroczne lato jest dla klubu wyjątkowo intensywne. Do zespołu trafili już między innymi: Tobias Christensen, Christopher Lungoyi, Matus Vojtko, Ben Lederman, Nikola Cavlina oraz Duje Dujmović. Potwierdzony został także transfer Antonio Milicia, który po latach spędzonych w Lechu Poznań wzmocnił defensywę beniaminka.

Skala przeprowadzonych ruchów pokazuje, że Wieczysta nie zamierza ograniczać się do walki o utrzymanie. Klub buduje skład oparty na zawodnikach posiadających doświadczenie w Ekstraklasie oraz zagranicznych ligach, co ma pomóc w skutecznej rywalizacji z najlepszymi drużynami w kraju.

Przed zespołem wymagający początek sezonu. Na inaugurację ekipa z Krakowa zmierzy się z Radomiakiem Radom, a w kolejnych tygodniach czekają ją starcia z Lechem Poznań, GieKSą Katowice, Piastem Gliwice, Cracovią oraz Wisłą Kraków. Właśnie dlatego działacze chcą jak najszybciej zamknąć kadrę i oddać ją do dyspozycji sztabu szkoleniowego.