Vusković zmienił klub! Grał w Ekstraklasie, poszedł za gigantyczną kwotę

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luka Vuskovic

Przez Radomiak do Bundesligi i Premier League. Vusković w Brighton!

Luka Vusković uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych środkowych obrońców na świecie. 19-latek ma za sobą nawet debiut w reprezentacji Chorwacji, z którą brał udział w Mistrzostwach Świata 2026. Jeszcze będąc piłkarzem Hajduka Split, którego jest wychowankiem, podpisał kontrakt z Tottenhamem, który wszedł w życie dopiero po 18. roku życia.

W międzyczasie był wypożyczany do belgijskiego Westerlo czy Radomiaka Radom. Na poziomie Ekstraklasy rozegrał 14 meczów, w których strzelił 3 bramki. W Tottenhamie nigdy nie zadebiutował. Co więcej, praktycznie w ogóle nie był nawet związany z klubem.

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Ostatni sezon spędził w Bundeslidze, gdzie bronił barw HSV Hamburg. Na wypożyczeniu w topowej lidze w Europie spisywał się tak dobrze, że ustawiła się po niego kolejka chętnych. Tottenham był przekonany, że Vusković wróci i będzie stanowić o sile zespołu, ale pojawiła się oferta nie do odrzucenia. Chorwat za kwotę 46 milionów funtów przeszedł do Brighton & Hove Albion. Nastolatek podpisał pięcioletni kontrakt do 2031 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

– Luka ma za sobą fantastyczny początek kariery i uważnie śledziliśmy jego rozwój. W poprzednim sezonie udowodnił, że potrafi grać na bardzo wysokim poziomie, a my chcemy pomóc mu zrobić kolejny krok naprzód w naszym środowisku. Wokół jego transferu do Brighton pojawiło się wiele szumu, ale wciąż jest młodym zawodnikiem i będzie potrzebował czasu, aby przyzwyczaić się do wymagań gry dla naszego klubu oraz w Premier League. Jesteśmy jednak przekonani, że świetnie sobie z tym poradzi – mówił Fabian Hurzeler.