Vusković zmienił klub! Grał w Ekstraklasie, poszedł za gigantyczną kwotę

13:06, 14. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Brighton&Hove Albion

Luka Vusković został nowym piłkarzem Brighton & Hove Albion. Były gracz Radomiaka Radom kosztował aż 46 milionów funtów. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w HSV Hamburg.

Luka Vuskovic
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Luka Vuskovic

Przez Radomiak do Bundesligi i Premier League. Vusković w Brighton!

Luka Vusković uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych środkowych obrońców na świecie. 19-latek ma za sobą nawet debiut w reprezentacji Chorwacji, z którą brał udział w Mistrzostwach Świata 2026. Jeszcze będąc piłkarzem Hajduka Split, którego jest wychowankiem, podpisał kontrakt z Tottenhamem, który wszedł w życie dopiero po 18. roku życia.

W międzyczasie był wypożyczany do belgijskiego Westerlo czy Radomiaka Radom. Na poziomie Ekstraklasy rozegrał 14 meczów, w których strzelił 3 bramki. W Tottenhamie nigdy nie zadebiutował. Co więcej, praktycznie w ogóle nie był nawet związany z klubem.

KURS 200.00 NA GOLA wybranej drużyny w meczu HISZPANIA – FRANCJA. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ostatni sezon spędził w Bundeslidze, gdzie bronił barw HSV Hamburg. Na wypożyczeniu w topowej lidze w Europie spisywał się tak dobrze, że ustawiła się po niego kolejka chętnych. Tottenham był przekonany, że Vusković wróci i będzie stanowić o sile zespołu, ale pojawiła się oferta nie do odrzucenia. Chorwat za kwotę 46 milionów funtów przeszedł do Brighton & Hove Albion. Nastolatek podpisał pięcioletni kontrakt do 2031 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Luka ma za sobą fantastyczny początek kariery i uważnie śledziliśmy jego rozwój. W poprzednim sezonie udowodnił, że potrafi grać na bardzo wysokim poziomie, a my chcemy pomóc mu zrobić kolejny krok naprzód w naszym środowisku. Wokół jego transferu do Brighton pojawiło się wiele szumu, ale wciąż jest młodym zawodnikiem i będzie potrzebował czasu, aby przyzwyczaić się do wymagań gry dla naszego klubu oraz w Premier League. Jesteśmy jednak przekonani, że świetnie sobie z tym poradzi – mówił Fabian Hurzeler.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości