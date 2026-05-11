Ruch zrobił swoje. Fornalik mówił o ważnym detalu

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Waldemar Fornalik po spotkaniu GKS Tychy – Ruch Chorzów

Ruch Chorzów w dobrym stylu wygrał z GKS-em Tychy w meczu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Po zakończeniu rywalizacji swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec 14-krotnego mistrza Polski.

– Myślę, że powinniśmy być zadowoleni zarówno z gry, jak i z wyniku. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji był przed meczem GKS Tychy. W każdym razie na takie właśnie mecze trzeba wychodzić i rozgrywać je na swoich warunkach – powiedział Waldemar Fornalik w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

– Myślę, że te szybko zdobyte bramki też pomogły. To nie jest tak, że rywal nie stwarzał zagrożenia. Szczególnie w drugiej połowie po starych fragmentach było dość groźnie, ale byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby tej bramki nie stracić – zaznaczył trener,

– Jedyne, co nas może martwić to nasza skuteczność, bo tych sytuacji stworzyliśmy naprawdę wiele, ale mimo wszystko nie narzekajmy. Myślę, że zaliczyliśmy bardzo dobry występ. Gratulacje dla drużyny i patrzymy przed siebie – podsumował szkoleniowiec Niebieskich.

Ekipa z Chorzowa w następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Miedzią Legnica. Mecz odbędzie się w niedzielę 17 maja o godzinie 17:30. Chorzowianie aktualnie legitymują się bilansem 50 punktów, mając tylko trzy oczka straty do trzeciej Wieczystej Kraków. liderem rozgrywek jest Wisła Kraków z 65 punktami przed Śląskiem Wrocław z 57 oczkami.