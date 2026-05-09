Wisła Kraków przed ważnym ruchem. Prezes Królewski ujawnił kulisy

Wisła Kraków po sezonie usiądzie do rozmów z trenerem Mariuszem Jopem. Prezes Jarosław Królewski podkreślił, że klub chce wspólnie omówić wizję i plany na kolejny sezon.

Co dalej z Mariuszem Jopem? Wisłą szykuje rozmowy

Wisła Kraków wciąż nie podjęła ostatecznej decyzji dotyczącej przyszłości trenera Mariusza Jopa, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca tego roku. Głos w sprawie zabrał prezes klubu Jarosław Królewski, zapowiadając, że kluczowe rozmowy odbędą się dopiero po zakończeniu rozgrywek. Jak zaznaczył sternik Białej Gwiazdy, temat dalszej współpracy ma znacznie szerszy wymiar niż jedynie ocena wyników sportowych.

Królewski podkreślił, że podczas spotkania z obecnym szkoleniowcem poruszone zostaną kwestie dotyczące planów, oczekiwań oraz wymagań związanych z kolejnymi rozgrywkami. Według prezesa Wisły rozmowy mają odbyć się w atmosferze wzajemnego zrozumienia i odpowiedzialności za przyszłość klubu.

– Usiądziemy po sezonie. To jest też dyskusja o tym, jakie on ma plany, wymagania na przyszły sezon. To coś bardziej kompleksowego, odpowiedzialnego – przekonywał szef ekipy z Krakowa w rozmowie z TVP Sport.

Prezes zaznaczył również, że dla Wisły bardzo ważne jest odpowiednie podejście do osób pracujących w klubie. Jak przyznał, jednym z priorytetów pozostaje dbanie o ludzi związanych z Białą Gwiazdą, dlatego decyzje dotyczące sztabu szkoleniowego mają być podejmowane spokojnie i po dokładnej analizie sytuacji.

13-krotni mistrzowie Polski mają do rozegrania jeszcze dwa mecze w tej kampanii. Za tydzień zmierzą się na wyjeździe z Polonią Warszawa. Z kolei w ostatniej kolejce u siebie Wisła zagra z Pogonią Siedlce.