Wisła Kraków buduje kadrę na Ekstraklasę. Ten piłkarz opuści klub

Wisła Kraków rozpoczęła budowę kadry na przyszły sezon. Z informacji Przeglądu Sportowego wynika, że z klubem pożegna się Ardit Nikaj. Biała Gwiazda nie skorzysta z możliwości wykupu piłkarza.

Wisła Kraków w miniony weekend awansowała do PKO BP Ekstraklasy. Powrót do elity przypieczętowali w wygranym spotkaniu z Chrobrym Głogów (2:0). Od teraz pion sportowy Białej Gwiazdy może skupić się na budowaniu kadry pierwszego zespołu na przyszły sezon. Jarosław Królewski wspominał w jednym z wywiadów o mocnych transferach w nadchodzące lato.

Oczywiste jest, że jeśli ktoś przyjdzie, to ktoś musi odejść. Jednym z piłkarzy, którzy nie mają przyszłości na Reymonta jest Ardit Nikaj. O jego odejściu poinformował Przegląd Sportowy Onet. Albańczyk nie zostanie wykupiony po wypożyczeniu.

„Latem odejdzie napastnik Ardit Nikaj, mimo że jest najszybszym graczem w zespole, a w umowie wypożyczenia z albańskiego KF Skenderbeu została zawarta opcja wykupu” – czytamy na łamach Przeglądu Sportowego Onet.

Nikaj trafił do Krakowa latem tamtego roku. Wielkiej kariery w Polsce nie zrobił. Biorąc pod uwagę również grę w rezerwach, wystąpił łącznie w 19 meczach, w których zdobył 4 gole.

Przegląd Sportowy informuje również, że prawdopodobnie z klubem pożegna się Kamil Broda. Wynika to z faktu, że Wisła chce sprowadzić nowego bramkarza. Natomiast szanse na nowy kontrakt ma jeszcze inny golkiper – Anton Cziczkan.

Do końca sezonu w Betclic 1. Lidze pozostały dwa mecze. Wisła Kraków zagra z Polonią Warszawa i Pogonią Siedlce.