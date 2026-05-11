Wisła Kraków buduje kadrę na Ekstraklasę. Ten piłkarz opuści klub

Ardit Nikaj opuści latem Wisłę Kraków
Wisła Kraków w miniony weekend awansowała do PKO BP Ekstraklasy. Powrót do elity przypieczętowali w wygranym spotkaniu z Chrobrym Głogów (2:0). Od teraz pion sportowy Białej Gwiazdy może skupić się na budowaniu kadry pierwszego zespołu na przyszły sezon. Jarosław Królewski wspominał w jednym z wywiadów o mocnych transferach w nadchodzące lato.
Oczywiste jest, że jeśli ktoś przyjdzie, to ktoś musi odejść. Jednym z piłkarzy, którzy nie mają przyszłości na Reymonta jest Ardit Nikaj. O jego odejściu poinformował Przegląd Sportowy Onet. Albańczyk nie zostanie wykupiony po wypożyczeniu.
„Latem odejdzie napastnik Ardit Nikaj, mimo że jest najszybszym graczem w zespole, a w umowie wypożyczenia z albańskiego KF Skenderbeu została zawarta opcja wykupu” – czytamy na łamach Przeglądu Sportowego Onet.
Nikaj trafił do Krakowa latem tamtego roku. Wielkiej kariery w Polsce nie zrobił. Biorąc pod uwagę również grę w rezerwach, wystąpił łącznie w 19 meczach, w których zdobył 4 gole.
Przegląd Sportowy informuje również, że prawdopodobnie z klubem pożegna się Kamil Broda. Wynika to z faktu, że Wisła chce sprowadzić nowego bramkarza. Natomiast szanse na nowy kontrakt ma jeszcze inny golkiper – Anton Cziczkan.
Do końca sezonu w Betclic 1. Lidze pozostały dwa mecze. Wisła Kraków zagra z Polonią Warszawa i Pogonią Siedlce.