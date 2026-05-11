FC Barcelona rozważa pozyskanie Bradleya Barcoli. Tymczasem Paris Saint-Germain zdecydowało i nie ma zamiaru rozstawać się z francuskim skrzydłowym - informuje "L'Equipe".

FC Barcelona chciałaby latem pozyskać głośne nazwiska. Jednym z takich jest Bradley Barcola. Francuski skrzydłowy znajduje się w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii. Tymczasem dziennik „L’Equipe” przekazuje mało optymistyczne wiadomości dla mistrzów Hiszpanii. Otóż Paris Saint-Germain nie ma zamiaru rozstawać się ze swoją gwiazdą w nadchodzącym letnim okienku.

Paryżanie mają plan na Bradleya Barcolę i wciąż chcą kontynuować z nim przyszłość. Zainteresowanie FC Barcelony jeszcze nie było na tyle poważne, aby pokrzyżowało ich plany transferowe. Blaugrana brała pod uwagę możliwość zakontraktowania reprezentanta Francji, ale teraz będzie musiała skupić się na innych zawodnikach.

Nie powinno dziwić, że Paris Saint-Germain chce nadal mieć w swoich szeregach Bradleya Barcolę. Bardziej zastanawia fakt, że Francuz będzie tylko zmiennikiem u Luisa Enrique. Niemalże w każdym europejskim zespole grałby w wyjściowym składzie, ale paryżanie mają zbyt dobrze opakowaną ofensywę. Warto zaznaczyć, że umowa skrzydłowego obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

Bradley Barcola w obecnym sezonie rozegrał 46 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. W tym czasie reprezentant Francji zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także zaliczył siedem asyst.