Raków podjął decyzję ws. przyszłości Ivi Lopeza

Ivi Lopez po zakończeniu sezonu opuści Raków Częstochowa. Informację przekazał Kamil Głębocki w serwisie X, a wszystko wskazuje na to, że Hiszpan może nadal występować w PKO Ekstraklasie.

Ivi Lopez gra w Rakowie od września 2020 roku i przez lata stał się jedną z największych postaci w historii klubu. Jego obecna umowa wygasa z końcem czerwca i według informacji Kamila Głębockiego nie zostanie przedłużona. – To już pewne. Ivi Lopez odchodzi z Rakowa. Zostały ostatnie trzy mecze, w których jedna z legend Rakowa może zagrać. Klub nie przedłuży z nim kontraktu.

Hiszpan odnosił z Rakowem największe sukcesy w historii klubu. W sezonie 2021/22 został królem strzelców PKO Ekstraklasy. Rok później sięgnął z Medalikami po mistrzostwo Polski. Do tego dwukrotnie zdobywał Puchar Polski oraz Superpuchar Polski.

Według serwisu Transfermarkt wartość ofensywnego pomocnika wynosi obecnie 800 tysięcy euro. Mimo odejścia z Rakowa piłkarz nie musi wyjeżdżać z Polski. Kamil Głębocki przekazał, że zainteresowanie Hiszpanem wykazują dwa duże kluby z naszego kraju.

– Jeśli chodzi o Hiszpana to w grę wchodzą różne opcje. Z tego co udało mi się dowiedzieć nie jest wykluczone, że piłkarz zostanie w Polsce. Na szczegóły przyjdzie jeszcze czas, ale w grze mają być dwa duże kluby w naszym kraju – napisał dziennikarz w serwisie X.

Jeśli te doniesienia potwierdzą się, to Raków zakończy jeden z piękniejszych rozdziałów w najnowszej historii. Ivi Lopez jest bowiem kojarzony z największymi sukcesami klubu w ostatnich latach.