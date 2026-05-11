Głośne nazwisko łączone z Widzewem. Klub zabrał głos

Widzew Łódź łączony jest z głośnym transferem z Dinama Zagrzeb. Niemniej klub stanowczo zaprzecza doniesieniom o rozmowach w sprawie reprezentanta Albanii – Arbera Hoxhy.

Plotki o wielkim transferze. Widzew stawia sprawę jasno

Widzew Łódź znów pojawił się w kontekście potencjalnie głośnego transferu. Jak poinformował serwis Direktno.hr, klub z Łodzi ma być zainteresowany sprowadzeniem Arbera Hoxhy z Dinama Zagrzeb. Według tych informacji mowa była nawet o kwocie sięgającej pięciu milionów euro, co uczyniłoby ten ruch jednym z największych w historii klubu.

Według źródła Widzew miał poważnie rozważać sprowadzenie ofensywnego zawodnika już podczas letniego okienka transferowego. Hoxha to reprezentant Albanii, który w obecnym sezonie prezentuje się solidnie w barwach mistrza Chorwacji. Jak na razie w 41 występach zdobył siedem bramek i zanotował dziewięć asyst, co przyciągnęło uwagę kilku, w tym także Widzewa.

Aby jednak ruch z udziałem piłkarza miał dojść do skutku, to priorytetem jest utrzymanie Łodzian w PKO BP Ekstraklasie. Po zwycięstwie nad Lechią Gdańsk (3:1) zespół zajmuje 13. miejsce w tabeli i wciąż nie jest pewny ligowego bytu. Sytuacja w dolnej części tabeli pozostaje bardzo napięta, a walka o utrzymanie trwa do ostatnich kolejek.

Klub z Łodzi natomiast poprzez biuro prasowe szybko odniósł się do medialnych spekulacji. Rzecznik prasowy Widzewa Jakub Dyktyński stanowczo zdementował informacje o jakichkolwiek rozmowach.

„Pojawiła się kolejna plotka transferowa o bardzo podobnym wydźwięku co kilka wcześniejszych, dlatego informuję, że Widzew nie prowadzi rozmów w sprawie pozyskania Arbera Hoxhy. Niezmiennie skupiamy się tylko na kolejnym meczu” – przekazał przedstawiciel klubu.

Tymczasem już w piątek Widzewa rozegra kolejne spotkanie ligowe. Tym razem zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce. Mecz zacznie się o godzinie 20:30.