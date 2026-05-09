Wisła wróciła do Ekstraklasy. Błaszczykowski zabrał głos o Królewskim

Wisła Kraków wróciła do PKO BP Ekstraklasy, a po awansie Jakub Błaszczykowski publicznie docenił Jarosława Królewskiego. Były reprezentant Polski jasno ocenił jego rolę w klubie.

Błaszczykowski jasno o właścicielu Wisły. „Trzeba to docenić”

Wisła Kraków po czterech latach przerwy ponownie zagra w PKO BP Ekstraklasie. Po zwycięstwie nad Chrobrym Głogów i przypieczętowaniu awansu wiele emocji wzbudziły słowa Jakuba Błaszczykowskiego, który podczas transmisji Kanału Sportowego odniósł się do pracy Jarosława Królewskiego.

Były kapitan reprezentacji Polski podkreślił, że obecny właściciel Białej Gwiazdy zdał egzamin w najtrudniejszym momencie dla klubu. Jak zaznaczył Błaszczykowski, Królewski wziął na siebie ogromną odpowiedzialność i wykonał bardzo dobrą pracę przy odbudowie Wisły.

– Ja uważam, że to funkcjonuje naprawdę należycie. Jarek się bardzo dobrze sprawdza w swojej roli. W najcięższym momencie pokazał, że bierze to wszystko na siebie, mimo tego, że musiał ocenić swoje możliwości. Trzeba to docenić, bo wykonał naprawdę świetną pracę – powiedział Błaszczykowski cytowany przez KanalSportowy.pl.

Były piłkarz Wisły zaznaczył również, że klub funkcjonuje obecnie w bardziej uporządkowany sposób i ma jasno określony środek decyzyjny. Jednocześnie przyznał, że chociaż nie wszystkie publiczne wypowiedzi Królewskiego muszą podobać się każdemu, to jego zaangażowanie i sposób działania przynoszą efekty.

– Możemy mieć swoje zdanie na temat niektórych Jarka wypowiedzi, bo wypowiada się na wiele tematów, ale to jest fajne, śmieszne. Uważam, że wszystko funkcjonuje teraz w dobry sposób. Mamy jeden środek decyzyjności – podkreślił były reprezentant Polski.

Błaszczykowski zwrócił także uwagę, że mimo sukcesu Wisła będzie musiała ponownie udowadniać swoją wartość już w kolejnym sezonie. Jak zaznaczył, w piłce nożnej każdy rok i każdy mecz zaczyna się od zera.