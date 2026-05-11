Arsenal od jakiegoś czasu prowadzi rozmowy z Mikelem Artetą. Porozumienie między stronami jest już bardzo blisko. Nowa umowa szkoleniowca obowiązywałaby do 30 czerwca 2029 roku - informuje Nicolo Schira.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta przedłuży kontrakt z Arsenalem?

Arsenal może zakończyć sezon jako wielki wygrany, lub jako wielki przegrany. Dużo będzie zależało od tego jak potoczy się końcówka Premier League i finał Ligi Mistrzów. Kanonierzy nie będą jednak czekali na rozstrzygnięcie i od dawna negocjują przedłużenie kontraktu z Mikelem Artetą. Jak informuje Nicolo Schira, rozmowy toczą się po myśli stron i porozumienie jest już bardzo blisko.

Nowa umowa Mikela Artety z Arsenalem obowiązywałaby do 30 czerwca 2029 roku. Tym samym przygoda Hiszpana na Emirates Stadium w roli trenera może trwać nawet dekadę. Londyńczycy z niecierpliwością czekają na końcówkę sezonu. Presja na szkoleniowcu jest niezwykle wielką, ponieważ zarząd klubu i fani Kanonierów czekają na wymarzone trofea.

Tak naprawdę Arsenal wciąż może być największym przegranym sezonu. Wówczas dalsza współpraca z Mikelem Artetą nie miałaby sensu. Zespół pod wodzą Hiszpana gra brzydki dla oka futbol, co mocno nie podoba się kibicom. Może być to jednak zatuszowane, jeśli ostatecznie londyńczycy wygrają Premier League oraz Ligę Mistrzów.

Arsenal już czeka na swoje kolejne starcie. W przyszły poniedziałek podopieczni Mikela Artety zmierzą się przed własną publicznością z Burnley.