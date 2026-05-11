Klub z Ligi Mistrzów rusza po snajpera z Ekstraklasy

18:13, 11. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Lechia Gdańsk może stracić niebawem jedną ze swoich gwiazd. Mateusz Borek z Kanału Sportowego ujawnił sensacyjne doniesienia o możliwym rekordowym transferze Tomasza Bobcka.

Tomas Bobcek
fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Tomas Bobcek znalazł się na liście życzeń AS Monaco

Lechia Gdańsk może stanąć przed jednym z największych transferów w historii PKO BP Ekstraklasy. Według informacji ujawnionych przez Mateusza Borka z Kanału Sportowego, Tomas Bobcek znalazł się na radarze klubu uczestniczącego w Lidze Mistrzów, a w grę wchodzi rekordowa kwota nawet 12 milionów euro.

Słowacki napastnik jest jednym z najlepszych zawodników obecnego sezonu w barwach Biało-zielonych. Jak na razie w 28 meczach zdobył 17 bramek i dołożył sześć asyst, co czyni go jednym z głównych kandydatów do tytułu króla strzelców. Jego forma nie umknęła zagranicznym skautom, a zainteresowanie jego osobą stale rośnie.

W programie „Moc Futbolu” w Kanale Sportowym dziennikarz Mateusz Borek ujawnił, że jednym z klubów bacznie obserwujących Bobcka jest AS Monaco. – Słyszę o kwocie 12 milionów euro i AS Monaco. Gdzieś tam przymierzają tego chłopaka, obserwują. 17 bramek, sześć asyst – to robi wrażenie. Młody, ciekawy zawodnik. Zobaczymy, jak się to ostatecznie ułoży, ale nie sądzę, by Lechia była w stanie go zatrzymać – przekazał dziennikarz w trakcie audycji.

Jeśli transfer doszedłby do skutku, Bobcek zostałby najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii PKO BP Ekstraklasy, przebijając dotychczasowe rekordy wynoszące mniej więcej 11 milionów euro. Taki ruch oznaczałby ogromny sukces finansowy dla Lechii, ale jednocześnie poważne osłabienie sportowe.

