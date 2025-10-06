Wieczysta Kraków wybrała nowego trenera. Spore zaskoczenie

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Cecherz - były trener Wieczystej Kraków

Gino Lettieri ma przejąć Wieczystą Kraków

Wieczysta Kraków w niedzielny wieczór poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zakończeniu współpracy z dotychczasowym menedżerem – Przemysławem Cecherzem. Opisywana decyzja zapadła po porażce drużyny Żółto-Czarnych z Odrą Opole (0:2) w meczu 12. kolejki Betclic 1. Ligi, co przelało czarę goryczy. 52-letni szkoleniowiec prowadził zespół z Małopolski od początku maja 2025 roku. Wieczysta, mimo naszpikowanego gwiazdami składu oraz bardzo ambitnych celów, w ostatnich tygodniach prezentowała nierówną formę, a to ostatecznie zakończyło się zmianą na posadzie trenera.

Wszystko wskazuje na to, że krakowianie wybrali już nowego trenera. W przestrzeni publicznej pojawiało się wiele nazwisk, jednak – jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” – ostateczny wybór włodarzy pierwszoligowego klubu padł na Gino Lettieriego. Według dziennikarza strony są już bliskie osiągnięcia porozumienia, a 58-letni Włoch najprawdopodobniej wkrótce zostanie zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec zespołu beniaminka. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, Lettieri po kilku latach przerwy wróci do Polski, w której w nie tak dalekiej przeszłości miał już okazję pracować.

Przypomnijmy, iż Gino Lettieri w latach 2017-2019 prowadził Koronę Kielce, która pod jego wodzą rozegrała 88 meczów – 30 wygrała, 25 zremisowała oraz 33 przegrała. Włoch obecnie pracuje w Tajlandii, gdzie jest opiekunem tamtejszego klubu – Uthai Thani FC. Wygląda na to, że 58-letni menedżer lada chwila rozwiąże kontrakt z aktualnym pracodawcą i przejmie stery nad Wieczystą, która zajmuje 2. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, walcząc o historyczny awans do PKO BP Ekstraklasy. Lettieri w swoim bogatym trenerskim CV ma również takie ekipy jak m.in. MSV Duisburg, SV Darmstadt 98, FK Panevezys czy Muangthong United.