PSG wyłoży 40 milionów euro. Chce piłkarza Barcelony

FC Barcelona może otrzymać zimą ofertę za Alejandro Balde. Jak informuje portal o tematyce transferowej Fichajes.net, PSG jest gotowe przeznaczyć na transakcję 40 milionów euro.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG rusza po piłkarza Barcelony

FC Barcelona musi liczyć się z zainteresowaniem ze strony jednego z najpotężniejszych klubów Europy. PSG ma poważnie rozważać sprowadzenie Alejandro Balde, a Luis Enrique miał wskazać Hiszpana jako zawodnika, który może wzmocnić lewą stronę defensywy.

Paryżanie chcą zapewnić większą rywalizację dla Nuno Mendesa. Balde pasuje do oczekiwań sztabu szkoleniowego przede wszystkim dzięki szybkości oraz warunkom fizycznym. Luis Enrique zna możliwości 22-letniego obrońcy i według Fichajes.net jest zwolennikiem jego transferu.

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Ogólnie w Barcelonie sytuacja zawodnika wygląda jednak inaczej niż wcześniej. Balde nie ma obecnie niepodważalnego miejsca w podstawowym składzie Hansiego Flicka, co może skłonić klub do rozważenia atrakcyjnej propozycji. PSG zamierza rozpocząć konkretne działania, a 40 milionów euro może być punktem wyjścia do rozmów.

Paryski klub chce przygotować ofertę w listopadzie, a następnie rozpocząć negocjacje z Barceloną. Sytuację Balde monitoruje również Arsenal, ale to PSG ma obecnie wykazywać największą determinację. Ewentualny transfer może nabrać tempa wraz ze startem zimowego okna.

22-latek ma kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. W tej kampanii wystąpił w zaledwie jednym meczu jak na razie, spędzając na boisku tylko 12 minut. Rynkowa wartość piłkarza jest natomiast szacowana na mniej więcej 50 milionów euro.