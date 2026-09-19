Brzęczek o młodych piłkarzach w kadrze. Wskazał, co wniosą do reprezentacji

10:40, 19. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Jerzy Brzęczek na decydujące mecze w el. młodzieżowych Mistrzostw Europy stracił kilku piłkarzy. Do seniorskiej kadry przesunięto trzech zawodników. W rozmowie na Kanale Sportowym przyznał, że jego celem jest przygotowani tych graczy, aby Jan Urban mógł z nich korzystać.

Jerzy Brzęczek
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Nowak, Mońka i Urbański w kadrze. Brzęczek komentuje

Reprezentacja Polski do lat 21 jest o krok od awansu na Mistrzostwa Europy w 2027 roku. Na ten moment młodzieżówka zajmuje 1. miejsce w tabeli z kompletem punktów. Do końca pozostały jedynie dwa mecze przeciwko Szwecji i reprezentacji Włoch. Do awansu wystarczą cztery punkty. W przypadku równej liczby punktów z rówieśnikami z Półwyspu Apenińskiego o miejscu w tabeli zdecyduje liczba punktów, a następnie różnica bramek w meczach bezpośrednich. Pierwsze spotkanie ze Squadra Azzura wygrali Biało-Czerwoni (2:1).

Na zbliżającym się zgrupowaniu Jerzy Brzęczek nie będzie mógł skorzystać z trzech zawodników. Są to: Wiktor Nowak, Wojciech Mońka oraz Kacper Urbański. W przeszłości każdy z nich rozegrał co najmniej jeden mecz w eliminacjach. Tym razem zostali powołani do pierwszej reprezentacji.

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W mediach zastanawiano się, czy Jerzy Brzęczek i Jan Urban konsultowali między sobą powołania, biorąc pod uwagę fakt, że młodzieżówka walczy o awans na EURO. Selekcjoner kadry U21 w Kanale Sportowym ujawnił, że nie było żadnych negocjacji. Po piłkarzach, których miał w swojej drużynie spodziewa się, że podniosą rywalizację i wniosą świeżość.

Nie mieliśmy żadnych negocjacji, ponieważ decyzje, jacy zawodnicy są powoływani do pierwszej reprezentacji również ci, którzy mogą grać w kadrze U21, to są suwerenne decyzje selekcjonera Jana Urbana i jego sztabu. Tak więc my się w jakiś sposób do tego dostosowujemy, jakich zawodników nie będziemy mieć na zgrupowaniu i musimy być przygotowani, żeby tych piłkarzy zastąpić. Na początku pracy powiedziałem, że celem jest przygotowanie zawodników do tego, żeby selekcjoner mógł z nich korzystać – mówił Jerzy Brzęczek w Kanale Sportowym.

Myślę, że młodzi zawodnicy podniosą rywalizację, wniosą taką świeżość, o którą chodzi selekcjonerowi. Z mojej perspektywy będę bardzo szczęśliwy, jeśli ci piłkarze zadebiutują w reprezentacji – dodał selekcjoner młodzieżówki.

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