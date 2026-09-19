70 milionów euro na stole. Bayern rusza po piłkarza Barcelony

FC Barcelona może zimą otrzymać konkretną ofertę za Daniego Olmo. Jak podaje serwis Fichajes.net, Bayern Monachium jest gotowy zaproponować za zawodnika 70 milionów euro.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern Monachium znalazł cel w Barcelonie

FC Barcelona musi liczyć się z tym, że sytuacja Daniego Olmo może stać się jednym z ciekawszych tematów podczas zimowego okna transferowego. Bayern Monachium ma poważnie interesować się 28-letnim ofensywnym pomocnikiem i według ostatnich wieści przygotowuje ruch w jego sprawie.

Bawarczycy dostrzegają przede wszystkim coraz mniejszą rolę Hiszpana w zespole Hansiego Flicka. Dani Olmo w obecnym sezonie nie zawsze znajduje miejsce w podstawowej jedenastce, a na jego pozycji coraz mocniej zaznacza swoją obecność Fermin Lopez. Dodatkowym argumentem Bayernu są problemy zdrowotne Jamala Musiali i potrzeba poszerzenia możliwości w ofensywie.

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Dla ekipy z Camp Nou ewentualna sprzedaż Daniego Olmo za 70 milionów euro byłaby finansowo atrakcyjnym rozwiązaniem. Taka kwota pozwoliłaby klubowi odzyskać środki zainwestowane w transfer zawodnika, a nawet wygenerować zysk. Ostateczna decyzja będzie jednak zależała również od samego piłkarza.

Według informacji Fichajes.net klub z Monachium chce rozpocząć pierwsze rozmowy z otoczeniem Daniego Olmo oraz Barceloną w listopadzie. Jeśli Hiszpan wyrazi zgodę na zmianę pracodawcy, niemiecki gigant może przystąpić do konkretnych działań wraz z rozpoczęciem zimowego okna transferowego.

Dani Olmo ma kontrakt ważny z Katalończykami do końca czerwca 2030 roku. 58-krotny reprezentant Hiszpanii w tej kampanii rozegrał siedem spotkań, notując w nich trzy asysty.