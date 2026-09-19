Kane pobił historyczny rekord. Szalony wynik gwiazdy Bayernu

Harry Kane został piłkarzem, który najszybciej w historii strzelił 100 goli w Bundeslidze. Jak podaje OptaFranz potrzebował do tego jedynie 98 spotkań. Poprzedni rekord należał do Dietera Mullera.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane zapisał się w historii Bundesligi

Harry Kane z każdym kolejnym sezonem w Bayernie Monachium jeszcze bardziej zapisuje się w historii klubu oraz całej Bundesligi. W piątek wieczorem (18 września ponownie wpisał się na listę strzelców. W starciu z Unionem Berlin strzelił dwie bramki, co zapewniło mu kolejny rekord w lidze.

Anglik ma na swoim koncie już 100 trafień w rozgrywkach ligowych. Jak podaje OptaFranz, Kane stał się piłkarzem, który najszybciej w historii osiągnął barierę 100 goli w Bundeslidze. Potrzebował do tego zaledwie 98 spotkań. Wcześniej rekord należał do Dietera Mullera, który strzelił 100 bramek w 129 meczach. Jak na dłoni widać różnicę, w jakim tempie i z jaką regularnością były piłkarz Tottenhamu strzela na niemieckich boiskach.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kane w Bayernie gra od sierpnia 2023 roku, gdy musiał wejść w buty Roberta Lewandowskiego. O Polaku wyjątkowo ciepło wypowiedział się w rozmowie z TVP Sport. Reprezentant Polski jest dla niego motywacją, żeby osiągnąć tyle samo, a może nawet więcej w Bayernie.

Biorąc pod uwagę wszystkie sezony w Bayernie, Kane ma na swoim koncie 152 bramki w 154 meczach. Niesamowity wynik. W poprzedniej kampanii strzelił łącznie 61 goli, z czego aż 36 w lidze, co zapewniło mu drugiego w karierze Złotego Buta. W tym roku jest jednym z faworytów do zdobycia Złotej Piłki.