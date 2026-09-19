Szczęsny w bramce czy na ławce? Przewidywany skład Barcelony

11:33, 19. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport / Marca

FC Barcelona rozegra w sobotę wyjazdowy mecz z Sevillą. W bramce możliwe, że wystąpi Wojciech Szczęsny. Hiszpańskie media sugerują, że Hansi Flick postawi na polskiego bramkarza.

Wojciech Szczęsny
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Hiszpańskie media sugerują, że Szczęsny zagra

FC Barcelona w ostatnim meczu przed trzytygodniową przerwą na reprezentacje zmierzy się na wyjeździe z Sevillą. Do tej pory Katalończycy są niepokonani w rozgrywkach ligowych, niszcząc po drodze każdego napotkanego rywala. Na swoim koncie mają sześć zwycięstw i aż 28 bramek. Na kilka tygodni z gry wypadł Joan Garcia, a więc numer jeden między słupkami. Bramkarz w poprzednim meczu doznał kontuzji.

W drugiej połowie starcia z Racingiem Santander zastąpił go Wojciech Szczęsny. Z Sevillą na pewno dojdzie do zmiany w bramce. Flick nie ujawnił jednak, czy postawi na Polaka, czy na Dominika Livakovicia, który dołączył do zespołu latem tego roku. Hiszpańska prasa nie ma wątpliwości, kto zagra.

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Znane dzienniki jak Sport czy Marca zgodnie sugerują, że między słupkami pojawi się Wojciech Szczęsny. Praktycznie wszystkie hiszpańskie media przekonują, że to były reprezentant Polski stanie w bramce. Flick w przeszłości podkreślał, że 36-latek jest numerem dwa.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Sevillą wg. dziennika Sport:

Szczęsny – Eric Garcia, Christensen, Cubarsi, Espart – Rodri, Pedri, Fermin Lopez – Yamal, Gordon, Raphinha

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Sevillą wg. dziennika Marca:

Szczęsny – Eric Garcia, Christensen, Cubarsi, Espart – Rodri, Pedri, Fermin Lopez – Yamal, Gordon, Raphinha

Ponadto personalnie skład FC Barcelony na mecz z Sevillą nie zaskakuje. Na boisku zobaczymy tych samych zawodników, co w poprzednich meczach. Jedynym znakiem zapytania może być drugi stoperów. Do wyboru jest Andreas Christensen oraz Gerard Martin.

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