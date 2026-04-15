Angel Rodado już po zabiegu! Hiszpan zaczyna walkę o powrót na boisko

Wisła Kraków pewnie zmierza do Ekstraklasy, ale w ostatnich meczach musi już sobie radzić bez Angela Rodado. Hiszpanowi odnowił się uraz barku i musiał odpuścić końcówkę sezonu. Jak obecnie wygląda sytuacja związana z jego zdrowiem? Sprawdziliśmy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

I tak trzeba było to zrobić

Ten zabieg „wisiał” nad Angelem Rodado od dawna. Hiszpan już od dłuższego czasu miał problem z barkiem, ale odsuwał zabieg, bo nie chciał zostawiać Wisły w potrzebie. Poza tym, po pewnej „kosmetyce” ten bark nie dokuczał na tyle, aby faktycznie uniemożliwiał granie.

Natomiast kiedy kilkanaście dni temu znów doszło do kontuzji tegoż barku, nie było już sensu czekać, ani znów „składać” go na chwilę. Klub sam zaczął namawiać Rodado, aby odpuścił końcówkę sezonu i poddał się operacji.

Hiszpan doszedł w końcu do tego samego wniosku, a decyzję przyszło mu podjąć tym łatwiej, że drużyna ma dużą przewagę w tabeli i powrót do Ekstraklasy jest praktycznie pewny.

W związku z tym zapadła decyzja o operacji. Sprawdziliśmy jak to wygląda na chwilę obecną. Jak się okazuje, Angel Rodado był operowany wczoraj, to jest we wtorek. Zabieg przeprowadzono w Poznaniu. Napastnik Wisły Kraków świetnie się czuje i już myśli o kolejnym sezonie.