Puszcza Niepołomice w środę dopięła letni transfer. Do zespołu Tomasza Tułacza trafił Przemysław Sajdak. Pomocnik już w przeszłości miał okazję reprezentować barwy Żubrów.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Pilkarze Puszczy Niepołomice

Oficjalnie: Przmysław Sajdak wrócił do Puszczy Niepołomice

Puszcza Niepołomice spędzi przyszły sezon na poziomie Betclic 1. Ligi. Drużyna prowadzona przez Tomasza Tułacza zajęła dziewiątą lokatę na koniec kampanii. Pierwszoligowiec rozpoczął już budowę składu i w środę potwierdził ważne letnie wzmocnienie. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Przemysława Sajdaka, który dotychczas był związany ze Skrą Częstochowa.

Dla śordkowego pomocnika będzie to powrót do drużyny. 26-latek reprezentował barwy Puszczy Niepołomice w sezonie 2018/19. Teraz Żubry na dłużej związały się z tym zawodnikiem, ponieważ strony podpisały kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Zatem wychowanek Karpat Krosno dwa najbliższe sezony spędzi w drużynie prowadzonej przez Tomasza Tułacza.

Przemysław Sajdak ma duże doświadczenie z gry na poziomie Betclic 1. Ligi. Najwięcej meczów rozegrał właśnie w tej lidze. Ostatnie lata 26-latek spędził jednak na niższym poziomie rozgrywkowym. Pomocnik jednak wyróżniał się tam umiejętnościami i zapracował sobie na transfer do Puszczy Niepołomice.

W poprzednim sezonie Przemysław Sajdak rozegrał 31 spotkań w koszulce Skry Częstochowa. Pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 13 trafień, a także zaliczył pięć asyst.