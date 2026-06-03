Polska uratowała się w końcówce! Ale bomba Wiśniewskiego [WIDEO]

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Przemek Wiśniewski

Polska remisuje z Nigerią. Gol Wiśniewskiego stadiony świata

Reprezentacja Polski zremisowała z Nigerią (2:2). Biało-Czerwonych na sekundy przed ostatnim gwizdkiem uratował Przemysław Wiśniewski. Bramka, jaką zdobył może bez wątpienia kandydować to miana gola roku. To trafienie stadiony świata!

Już w pierwszych minutach kibice Biało-Czerwonych przeżyli chwilę grozy, gdy koszmarny błąd popełnił Kamil Grabara. Bramkarz podał piłkę wprost pod nogi rywala, ale na szczęście Nigeryjczycy nie wykorzystali prezentu, jaki im podarował. Chwilę później do głosu doszli Biało-Czerwoni. Świetną wrzutkę w pole karne posłał Nicola Zalewski, ale akcję z bliskiej odległości strzałem głową zmarnował Jakub Kamiński. Można się tylko zastanawiać, co by było, gdyby zostawił piłkę Robertowi Lewandowskiemu, który był krok za nim.

Przez dwadzieścia minut nasza gra wyglądała obiecująco, ale to Nigeria jako pierwsza mogła cieszyć się z gola. Kacper Potulski złamał linię spalonego, a klubowy kolega Pietuszewskiego, Kiwiora i Bednarka, czyli Terem Moffi wykończył podanie Mosesa Simona.

Choć początkowo sędzia liniowy uratował Polaków, VAR rozwiał wątpliwości… Nigeria prowadzi na PGE Narodowym.



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W 40. minucie Nigeria mogła podwyższyć wynik, strzelając drugiego gola. Na nasze szczęście cudowną interwencją popisał się Kamil Grabara. Kilka minut później jeszcze przed przerwą do remisu doprowadził Kacper Potulski. Obrońca strzelił pierwszego gola w kadrze.

Kacper Potulski wyrównuje w spotkaniu z Nigerią!



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W drugiej połowie to ponownie Nigeria wyszła na prowadzenie. Tym razem sędzia dopatrzył się zagrania ręką w polu karnym. Niedozwolony ruch wykonał Kacper Kozłowski, przez co arbiter wskazał na wapno. Jedenastkę wykorzystał Paul Onuachu. Stuprocentowe okazję po stronie Biało-Czerwonych marnował m.in. Robert Lewandowski i Jakub Kamiński. Gdy wydawało się, że Polska przegra, Przemysław Wiśniewski na sekundy przed końcem oddał atomowy strzał z dystansu, który pokonał bramkarza Nigerii.

No to siadamy, zapętlamy i podziwiamy 🚨 pic.twitter.com/LYuTi3K1O7 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 3, 2026

Polska 2:2 Nigeria (45+1′ Potulski, 90+5′ Wiśniewski – 23′ Moffi, 77′ Onuachu k.)