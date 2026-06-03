Zaskakujący transfer wychowanka Ruchu Chorzów. Trafi do utytułowanego klubu! [NASZ NEWS]

Młodzi polscy piłkarze są czasami bohaterami nieoczywistych transferów. Z naszych informacji wynika, że kolejny taki ruch staje się faktem. A dotyczy byłego gracza... Ruchu, Antoniego Franke.

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Antoni Franke

Z Chorzowa w świat

Antoni Franke urodził się 30 września 2006 roku w Katowicach. Karierę zaczynał w Ruchu Chorzów, przebił się nawet do pierwszej drużyny, choć w sposób symboliczny, bo zaliczył jeden występ w Pucharze Polski, wchodząc na cztery minuty w starciu ze Zniczem Pruszków (lipiec 2022 roku). W ten sposób, w wieku 15 lat, został drugim najmłodszym debiutantem w historii „Niebieskich”.

Jego potencjał szybko dostrzeżono za granicą i na początku 2023 roku młodziutki Polak przeniósł się do Włoch, podpisując kontrakt z klubem Cagliari Calcio. Zaczynał w drużynie Cagliari U18, dla której rozegrał 12 meczów, w których strzelił dwa gole.

Potem występował już w rozgrywkach Primavery, gdzie uzbierał 73 występy i 3 gole. To bardzo rosły, środkowy obrońca. Mierzy 194 cm wzrostu, a jego dominującą nogą jest lewa. Raz znalazł się w kadrze pierwszej drużyny Cagliari na mecz Pucharu Włoch z Frosinone.

Czas na Czechy

Po tym sezonie skończyła mu się umowa z Cagliari i Polak nie będzie kontynuował gry w tym klubie. Z naszych informacji wynika, że wychowanek Ruchu trafi do… Dukli Praga. Historycznie patrząc, to bardzo utytułowany klub. 11 razy zdobywał mistrzostwo Czechosłowacji i 8 razy puchar kraju. Doszedł też do półfinału PEMK (poprzednik Ligi Mistrzów UEFA).

Oczywiście to dość zamierzchłe czasy, bo potem bywało dużo gorzej, łącznie ze spadkiem z czeskiej ekstraklasy. Najbliższe rozgrywki Dukla też zacznie na poziomie drugoligowym.