Urban podsumował mecz z Nigerią. „Gdybyśmy przegrali, nie zmieniłby opinii”

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban zadowolony po spotkaniu z Nigerią. „Zadowolił mnie ten mecz”

Reprezentacja Polski rozegrała w ostatnich dniach dwa mecze towarzyskie. W ani jednym nie udało jej się wygrać. Pierwsze starcie z Ukrainą we Wrocławiu zakończyło się porażką (0:2). Natomiast w środę (3 czerwca) na PGE Narodowym w Warszawie podopieczni Jana Urbana zremisowali z Nigerią (2:2). Pozytywny wynik uratował sekundy przed końcem Przemysław Wiśniewski.

Na gorąco od razu po meczu przed kamerami TVP Sport stanął selekcjoner Biało-Czerwonych. Jan Urban nie ukrywał, że jest zadowolony z występu swoich zawodników. Cieszy się z pozytywnego wyniku ze względu na kibiców, ale dodaje, że w meczach o stawkę będzie wymagał znacznie więcej. Już we wrześniu reprezentacja rozpocznie grę w Lidze Narodów, gdzie spotka się m.in. ponownie ze Szwecją.

– Oczywiście, że zadowolił mnie ten mecz. Próbujemy różnych rzeczy. Dziś spróbowaliśmy z Bartoszem Sliszem na środku, żeby zabezpieczyć lepiej tyły, bo jednak tracimy bramki. Faktycznie na początku wyglądało to, jak powtórka z rozrywki. My stwarzamy sytuacje, a przeciwnik zdobywa bramkę. Uważam, że graliśmy przeciwko bardzo dobrej drużynie. To widać, że mają zawodników do gry kombinacyjnej, silnych, szybkich. Nie panikują pod pressingiem. Cieszę się szczególnie ze względu na kibiców, że nie przegraliśmy tego meczu. Gdybyśmy przegrali, nie zmieniłby opinii. To są mecze sparingowe, próbujemy różnych rzeczy. Wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać. Natomiast będziemy wymagali od siebie jeszcze więcej, będziemy myśleli bardziej o pozytywnym wyniku w Lidze Narodów i eliminacjach Mistrzostw Europy – podsumował mecz z Nigerią selekcjoner Jan Urban przed kamerami TVP Sport.

Selekcjoner odniósł się także do dwóch goli, jakie zdobyli Kacper Potulski i Przemysław Wiśniewski. W przypadku nastolatka mówił, że zrehabilitował się za złe zachowanie przy straconej bramce. Z kolei o stoperze Widzewa, że to będzie jego najpiękniejszy gol w karierze.

– Dobre spotkanie Kacpra. Było widać w jego grze dużą dojrzałość mimo tak młodego wieku. Żartowałem z Kacprem w przerwie, że brawo za bramkę, ale to tak jeden na jeden, ponieważ przy straconym golu mógł zachować się inaczej – mówił selekcjoner o Potulskim.

– Taką bramkę strzelił, że podejrzewam, że już nigdy takiej nie strzeli. To są bramki, które często nie wiesz, w którym momencie kariery strzelasz i mówisz: To jest ta jedyna, najładniejsza w całej karierze:. Moim zdaniem to właśnie ten gol będzie najładniejszym w karierze Wiśni – ocenił gola Przemysława Wiśniewskiego.