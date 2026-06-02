Oficjalnie: Damian Węglarz wzmocnił ŁKS Łódź

ŁKS Łódź ostro pracuje na rynku transferowym, aby odpowiednio wzmocnić skład przed kolejnym sezonem. Tymczasem we wtorkowe popołudnie pierwszoligowiec potwierdził przyjście nowego golkipera. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono pozyskanie Damiana Węglarza. Doświadczony bramkarz dotychczas był związany z Arką Gdynia.

Damian Węglarz jest długoterminową opcją dla ŁKS-u Łódź. Kontrakt nowego bramkarza będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Zatem przez najbliższe dwa sezony 30-latek będzie odpowiadał za obsadę bramki drużyny. Warto też zaznaczyć, że golkiper dołączył do pierwszoligowca na zasadzie wolnego transferu.

– Damian Węglarz to bramkarz znajdujący się w bardzo dobrym wieku dla swojej pozycji, posiadający bogate doświadczenie zdobyte na poziomie Ekstraklasy i Betclic 1. Ligi. Cenimy jego regularność, mentalność oraz umiejętność funkcjonowania pod presją wyniku. Wierzymy, że wniesie do naszego zespołu jakość i stabilizację. Cieszymy się, że dołącza do ŁKS-u – powiedział Radosław Mozyrko, dyrektor sportowy, na łamach strony klubowej.

W poprzednim sezonie Damian Węglarz rozegrał 27 spotkań w koszulce Arki Gdynia. 30-latek zdołał sześciokrotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.