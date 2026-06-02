Pogoń Siedlce buduje kadrę na nowy sezon. Pierwszoligowiec ogłosił właśnie rozstanie z dwoma piłkarzami. Zespół opuścili Krzysztof Danielewicz oraz Michał Kołodziejski.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Siedlce

Oficjalnie: Krzysztof Danielewicz i Michał Kołodziejski opuścili Pogoń Siedlce

Pogoń Siedlce znów zdołała utrzymać się w Betclic 1. Lidze. Drużyna Adama Noconia sprawiła sensację, ponieważ przed sezonem mało kto dawał im szansę na pozostanie w rozgrywkach. Finalnie zespołowi udalo się tego dokonać i już wiemy, jakie pierwsze decyzje kadrowe podjęto. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono rozstanie z Krzysztofem Danielewicz oraz Michałem Kołodziejskim.

Obaj zawodnicy wnosili doświadczenie do zespołu, ale nie odgrywali znaczącej roli u Adama Noconia. Pogoń Siedlce nie zdecydowała się na przedłużenie współpracy z nimi. Piłkarze zatem stali się wolnymi agentami i mogą sobie szukać nowego pracodawcy. Na ten moment nie wiadomo, gdzie finalnie mogą wylądować.

Na dodatek sztab szkoleniowi Adama Noconia ulegnie zmianie. Pogoń Siedlce poinformowała również o zakończeniu współpracy Adamem Bilewiczem, dotychczasowym asystentem trenera. Pierwszoligowiec zatem przed startem kampanii przejdzie dość sporą przebudowę. Na ten moment jeszcze nie wiemy, którzy zawodnicy wzmocnią drużyną z województwa mazowieckiego.

Krzysztof Danielewicz w poprzednim sezonie rozegrał zaledwie cztery spotkania w koszulce Pogoni Siedlce. Michał Kołodziejski natomiast zaliczył dziewięć meczów.