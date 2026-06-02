Przenosiny z Villarreal do Chorzowa. Ruch ogłosił nowy transfer

20:19, 2. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Ruch Chorzów

Ruch Chorzów ogłosił transfer Abrahama del Morala. Hiszpan podpisał kontrakt do 2028 roku, mając wzmocnić defensywę Niebieskich w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Tomasz Foszmańczyk i Seweryn Siemianowski
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fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Foszmańczyk i Seweryn Siemianowski

Abraham del Moral zasilił Ruch Chorzów

Ruch Chorzów oficjalnie potwierdził pozyskanie Abrahama del Morala. Hiszpański obrońca związał się z klubem z Betclic 1. Ligi długoterminową umową obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Informację przekazało biuro prasowe 14-krotnych mistrzów Polski.

Nowy zawodnik Niebieskich ma niespełna 25 lat i może występować zarówno na lewej stronie defensywy, jak i na środku obrony. Transfer ma wzmocnić rywalizację w formacji defensywnej oraz zwiększyć możliwości taktyczne zespołu.

Del Moral jest wychowankiem Villarreal, gdzie przechodził kolejne etapy szkolenia. W ostatnim sezonie reprezentował barwy CD Teruel, występującego na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii, gdzie rozegrał 29 spotkań i zdobył jedną bramkę.

W swojej dotychczasowej karierze występował również w Cordobie oraz Herculesie, zdobywając doświadczenie w hiszpańskich ligach niższych szczebli. Ruch liczy, że zawodnik szybko zaadaptuje się do realiów polskiej ligi i wniesie jakość do formacji defensywnej, pomagając drużynie w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy w nowej kampanii.

Transfer del Morala wpisuje się w strategię Ruchu, która zakłada sprowadzanie zawodników z zagranicy o potencjale rozwojowym. Tego typu gracze mają mieć też możliwość długoterminowego wzmocnienia kadry.

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