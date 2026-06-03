Przemysław Wiśniewski zapewnił reprezentacji Polski remis w meczu towarzyskim z Nigerią (2:2). Obrońca Widzewa Łódź w rozmowie z TVP Sport ujawnił, że takich goli nie strzela nawet na treningach.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek oraz Przemysław Wiśniewski

Przemysław Wiśniewski po meczu Polska – Nigeria

Reprezentacja Polski w środowy wieczór mierzyła się z Nigerią w meczu towarzyskim. Wydawało się, że drużyna Jana Urbana będzie musiała uznać wyższość rywala, ale w ostatniej akcji meczu doskonałym uderzeniem z dystansu popisał się Przemysław Wiśniewski. Obrońca Widzewa Łódź wpisał się na listę strzelców i tym samym uratował Biało-Czerwonym remis (2:2).

Przemysław Wiśniewski po spotkaniu pojawił się przed mikrofonami TVP Sport. Bohater meczu z Nigerią ujawnił, że nie strzela dużo goli, więc nie ma przygotowanej cieszynki. Na dodatek reprezentant Polski przyznał, że nawet na treningach nie wychodzą mu tak znakomite strzały.

– Nigdy nie mam przygotowanej cieszynki, bo rzadko strzelam gole. Z boiska widziałem tylko, że ta piłka odchodziła. W telewizji wyglądało to zapewne lepiej. Nawet na treningach takie strzały mi nie wychodzą – powiedział Przemysław Wiśniewski.

– Wiedzieliśmy, że Nigeria będzie mocna fizycznie. Musieliśmy zachować większą koncentrację niż z Ukrainą. W tamtym meczu dużo osób wróciło z urlopów, więc nie było to łatwe dla nich od razu wejść w rytm meczowy. W pierwszej połowie oprócz bramki goście nie stwowrzyli sobie okazji do zdobycia gola – podsumował.

Przemysław Wiśniewski ma na koncie już osiem występów w reprezentacji Polski. Gol przeciwko Nigerii był premierowym trafieniem obrońcy Widzewa Łódź w narodowych barwach.