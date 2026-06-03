Wiśniewski przemówił. „Na treningach nie wychodzą mi takie strzały”

23:21, 3. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TVP Sport

Przemysław Wiśniewski zapewnił reprezentacji Polski remis w meczu towarzyskim z Nigerią (2:2). Obrońca Widzewa Łódź w rozmowie z TVP Sport ujawnił, że takich goli nie strzela nawet na treningach.

Jan Bednarek oraz Przemysław Wiśniewski
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek oraz Przemysław Wiśniewski

Przemysław Wiśniewski po meczu Polska – Nigeria

Reprezentacja Polski w środowy wieczór mierzyła się z Nigerią w meczu towarzyskim. Wydawało się, że drużyna Jana Urbana będzie musiała uznać wyższość rywala, ale w ostatniej akcji meczu doskonałym uderzeniem z dystansu popisał się Przemysław Wiśniewski. Obrońca Widzewa Łódź wpisał się na listę strzelców i tym samym uratował Biało-Czerwonym remis (2:2).

Przemysław Wiśniewski po spotkaniu pojawił się przed mikrofonami TVP Sport. Bohater meczu z Nigerią ujawnił, że nie strzela dużo goli, więc nie ma przygotowanej cieszynki. Na dodatek reprezentant Polski przyznał, że nawet na treningach nie wychodzą mu tak znakomite strzały.

Nigdy nie mam przygotowanej cieszynki, bo rzadko strzelam gole. Z boiska widziałem tylko, że ta piłka odchodziła. W telewizji wyglądało to zapewne lepiej. Nawet na treningach takie strzały mi nie wychodzą – powiedział Przemysław Wiśniewski.

Wiedzieliśmy, że Nigeria będzie mocna fizycznie. Musieliśmy zachować większą koncentrację niż z Ukrainą. W tamtym meczu dużo osób wróciło z urlopów, więc nie było to łatwe dla nich od razu wejść w rytm meczowy. W pierwszej połowie oprócz bramki goście nie stwowrzyli sobie okazji do zdobycia gola – podsumował.

Przemysław Wiśniewski ma na koncie już osiem występów w reprezentacji Polski. Gol przeciwko Nigerii był premierowym trafieniem obrońcy Widzewa Łódź w narodowych barwach.

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