Co za reakcja Urbana na gola Wiśniewskiego! To trzeba zobaczyć [WIDEO]

23:17, 3. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Sport

Przemysław Wiśniewski zdobył bramkę stadiony świata w meczu z Nigerią. Reakcja Jana Urbana po ostatnim gwizdku mówi wszystko. "Wiśniewski! Czyś ty mi zwariował?!" - krzyczał do piłkarza.

Jan Urban
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Wiśniewski odpadlił bombę – reakcja Urbana mówi wszystko

Nie można wykluczyć, że bramka, jaką zdobył Przemysław Wiśniewski, była jedną z najpiękniejszych w historii meczów reprezentacji Polski. Można tylko żałować, że padła w spotkaniu bez większej stawki. Miała jednak swoją wartość, ponieważ gdyby nie obrońca Widzewa Łódź, Biało-Czerwoni przegraliby z Nigerią. Stoper strzelił gola dosłownie na sekundy przed ostatnim gwizdkiem.

Furorę w internecie od razu zrobiło wideo, na którym widać reakcję Jana Urbana na bramkę Wiśniewskiego. Selekcjoner po końcowym gwizdku pojawił się na murawie, przybijając piątki z zawodnikami rywali oraz reprezentacji Polski. Nagle zobaczył autora gola na wagę remisu i zaczął do niego krzyczeć z zachwytu. „Wiśniewski! Wiśniewski! Czyś ty mi zwariował?!” – krzyczał Jan Urban.

Mimo remisu trzeba podkreślić, że reprezentacja Polski nie wygrała trzeciego meczu z rzędu. Wcześniej przegrała z Ukrainą (0:2), a także ze Szwecją (2:3). Ostatni raz ze zwycięstwa Biało-Czerwoni cieszyli się w marcu, gdy pokonali w półfinale baraży Albanię.

Kolejne mecze z udziałem polskiej kadry odbędą się dopiero we wrześniu. Reprezentacji zabraknie na Mistrzostwach Świata, więc kibiców czekają prawie cztery miesiące przerwy.

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