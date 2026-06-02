GKS Katowice oficjalnie ogłosił transfer. Sięgnął po młdy talent

18:35, 2. czerwca 2026
Źródło: Goal.pl / GKS Katowice

GKS Katowice potwierdził transfer Szymona Bartlewicza. 20-letni pomocnik podpisał kontrakt do 2029 roku i dołącza do klubu jako wolny zawodnik po rozstaniu z Chrobrym Głogów.

fot. GKS Katowice Na zdjęciu: Szymon Bartlewicz

GKS Katowice oficjalnie ogłosił pozyskanie Szymona Bartlewicza. Informację o transferze przekazało biuro prasowe klubu. W wiadomości podkreślono, że 20-latek związał się z klubem długoterminowym kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2029 roku, z opcją przedłużenia umowy o kolejne sezony.

Młody zawodnik trafił do Katowic jako wolny piłkarz po zakończeniu współpracy z Chrobrym Głogów. Transfer ma być jednym z elementów budowy składu GieKSy na kolejne lata, z naciskiem na rozwój młodych i perspektywicznych zawodników. Jednocześnie potwierdziły się informacje dziennikarza Piotra Koźmińskiego z Goal.pl, który jako pierwszy informował i takim ruchu ze strony ekipy ze Śląska.

Bartlewicz urodził się 14 listopada 2005 roku w Lesznie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał natomiast w GKS Tęcza-Osa Osieczna, a następnie występował w GKS Krzemieniewo. Tymczasem od 2018 roku rozwijał się w akademii Chrobrego Głogów. Przechodził w tej ekipie kolejne szczeble szkolenia i ostatecznie trafił do pierwszego zespołu.

W barwach Chrobrego rozegrał łącznie 97 spotkań ligowych, zdobywając 13 bramek i notując 11 asyst. W minionym sezonie był jednym z ważnych zawodników drużyny z Głogowa. Ta dotarła do finałowej fazy baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jego regularne występy i wpływ na grę zespołu przyciągnęły uwagę klubów z wyższej ligi.

Nowy zawodnik GKS-u Katowice najczęściej występuje jako ofensywny pomocnik. Wyróżnia go kreatywność, dobre wyszkolenie techniczne oraz umiejętność gry między liniami.

