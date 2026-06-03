Wieczysta zaczyna zbrojenia! Właśnie złożyła ofertę gwieździe Ekstraklasy! [NASZ NEWS]

Po awansie do Ekstraklasy Wieczysta Kraków planuje dokonac kilku konkretnych wzmocnień. Z naszych informacji wynika, że właśnie złożyła ofertę jednej z największych gwiazd Ekstraklasy w ostatnich sezonach.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Kwiecień pójdzie „grubo”?

Wieczysta Kraków dokonała czegoś historycznego – klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia w ciągu kilku lat pokonał drogę od niskich lig do Ekstraklasy. Wszystko wskazuje jednak na to, że na tym ambicje krakowskiego milionera się nie skończą.

Zaraz po awansie zaczęły się spekulacje po kogo pójdzie bogaty beniaminek. Mateusz Miga z TVP Sport wymienił kilka głośnych nazwisk, jak choćby Afimico Pululu czy Dawid Kownacki. Minęło kilka dni i możemy napisać „zaczęło się”!

Z naszych informacji wynika, że właśnie dziś, to jest w środę Wieczysta Kraków złożyła propozycję Afimico Pululu! Krakowski klub szuka napastnika, a zawodnik z DR Kongo jest naturalnym celem skoro Kwiecień na samym awansie do elity nie zamierza poprzestać.

(Co najmniej) trzy oferty z Polski

Oczywiście, trudno uznać Wieczystą za faworyta do pozyskania tego gracza, bo wcześniej zabiegi zaczęły Widzew Łódź i Górnik Zabrze. W programie „Okno Transferowe”, na antenie Meczyków, Tomasz Włodarczyk poinformował, że rozmowy między zawodnikiem a Widzewem są na obiecującym etapie.

To prawda, ale Wieczysta też postanowiła spróbować. Niewykluczone więc, że najwięcej ofert Pululu będzie miał właśnie z Polski. Bo w tym momencie są to (co najmniej) trzy propozycje. A w niedawnym wywiadzie dla goal.pl były już napastnik Jagiellonii wcale pozostania w Polsce nie wykluczył.