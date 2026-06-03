Hiszpania – Irak: typy, kursy, zapowiedź (04.06.2026)

Hiszpania – Irak: typy i kursy na mecz towarzyski. Oba zespoły przygotowują się do mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Municipal de Riazor już w najbliższy czwartek, 4 czerwca o godzinie 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal

Hiszpania Irak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 czerwca 2026 22:05

Hiszpania – Irak, typy i przewidywania

Reprezentacja Hiszpanii zmierzy się z Irakiem w ciekawie zapowiadającym się spotkaniu towarzyskim. Dla obu zespołów będzie to ważny element przygotowań do mistrzostw świata 2026, które w dniach 11 czerwca – 19 lipca odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Zdecydowanym faworytem tego sparingu jest ekipa prowadzona przez Luisa de la Fuente, która należy do grona głównych kandydatów do walki o najwyższe cele na mundialu. Irakijczycy postarają się jednak sprawić niespodziankę i sprawdzić swoją wartość na tle jednego z najmocniejszych zespołów globu. Początek rywalizacji na Estadio Municipal de Riazor już w najbliższy czwartek, 4 czerwca o godzinie 21:00.

Stawiam, że Mikel Oyarzabal trafi do siatki w tym pojedynku. Gwiazdor Realu Sociedad powinien rozpocząć mecz w podstawowym składzie reprezentacji Hiszpanii, a przeciwko niżej notowanemu rywalowi będzie miał kilka okazji do wpisania się na listę strzelców. Mój typ: Oyarzabal zdobędzie bramkę.

Ernest STS 1.50 Oyarzabal strzeli gola Odwiedź STS

Hiszpania – Irak, sytuacja kadrowa

Reprezentacja Hiszpanii przystąpi do spotkania osłabiona brakiem kontuzjowanych Lamine’a Yamala, Nico Williamsa i Mikela Merino. Ponadto David Raya, Martin Zubimendi oraz Fabian Ruiz, którzy niedawno wystąpili w finale Ligi Mistrzów, mogą otrzymać odpoczynek od selekcjonera. Jeśli chodzi o Irak, to nie odnotowano żadnych problemów kadrowych. Goście powinni więc być do dyspozycji trenera w najsilniejszym zestawieniu.

Hiszpania – Irak, ostatnie wyniki

Reprezentacja Hiszpanii w ostatnich miesiącach rozgrywała wyłącznie mecze towarzyskie. Drużyna La Furia Roja bezbramkowo zremisowała z Egiptem, a wcześniej pewnie pokonała Serbię 3:0. Irak również może pochwalić się dobrą formą, ponieważ wygrał 1:0 z Andorą w sparingu oraz pokonał Boliwię 2:1 w finale baraży o awans na mistrzostwa świata 2026.

Hiszpania – Irak, historia

Historia bezpośrednich pojedynków Hiszpanii z Irakiem jest bardzo krótka, ponieważ obie reprezentacje zmierzyły się ze sobą tylko raz. Miało to miejsce podczas Pucharu Konfederacji w 2009 roku, gdy zespół z Półwyspu Iberyjskiego wygrał skromnie 1:0. Jak dotąd jest to jedyne starcie tych drużyn w całej historii.

Hiszpania – Irak, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem czwartkowego spotkania są gospodarze, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Hiszpanów wynosi około 1.05, typ na zwycięstwo Irakijczyków to mniej więcej 40.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 13.50. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Hiszpania Irak Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 czerwca 2026 22:05

Hiszpania – Irak, przewidywane składy

Hiszpania: Simon – Porro, Pubill, Cubarsi, Cucurella – Gavi, Rodri, Pedri – Pino, Oyarzabal, Torres

Irak: Hassan – Ali, Tahseen, Hashim, Doski – Amyn, Al-Ammari, Sher, Bayesh – Al-Hamadi, Hussein

Hiszpania – Irak, transmisja meczu

Pojedynek Hiszpanii z Irakiem będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz towarzyski w ramach przygotowań do nadchodzącego mundialu możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Sport Extra 1, a także w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Estadio Municipal de Riazor już w najbliższy czwartek, 4 czerwca o godzinie 21:00.

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