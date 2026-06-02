Były głośne plotki o Wiśle Kraków. Teraz wszystko stało się jasne

21:38, 2. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Gazeta Krakowska

Wieczysta Kraków po historycznym awansie do PKO BP Ekstraklasy może liczyć na dalsze wsparcie finansowe Wojciecha Kwietnia. Nowe informacje rozwiewają wątpliwości w tej sprawie.

Wojciech Kwiecień
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Kwiecień

Kwiecień podjął decyzję. Kibice Wieczystej mogą odetchnąć z ulgą

Wieczysta Kraków w ostatnich tygodniach znalazła się w centrum zainteresowania nie tylko za sprawą wywalczonego awansu do PKO BP Ekstraklasy, ale również spekulacji dotyczących przyszłości jej sponsora. Wojciech Kwiecień był bowiem ponownie łączony z możliwym wejściem kapitałowym do Wisły Kraków. To wywołało pytania o dalsze losy ambitnego projektu budowanego przy ulicy Chałupnika.

Jak informuje „Gazeta Krakowska”, obecnie nic nie wskazuje na to, by aktualny dobroczyńca Żółto-czarnych miał wycofać się z Wieczystej. Kwiecień ma nadal aktywnie uczestniczyć w jego rozwoju, a w najbliższym oknie transferowym planowane są kolejne znaczące wzmocnienia kadry.

Temat zaangażowania biznesmena w Białą Gwiazdę wraca regularnie od kilku lat. Nie jest tajemnicą, że Kwiecień od dawna sympatyzuje z Wisłą i wielokrotnie pojawiały się wieści, sugerujące jego możliwe wejście do struktur właścicielskich klubu. Kilka tygodni temu ponownie pojawiły się informacje o potencjalnym przejęciu części akcji 13-krotnych mistrzów Polski.

Według ustaleń dziennikarza Bartosza Karcza rozmowy nie zakończyły się jednak porozumieniem. Kwiecień i obecny prezes oraz współwłaściciel Wisły, Jarosław Królewski, nie mieli osiągnąć wspólnego stanowiska, przez co temat został odłożony na później.

Nie oznacza to jednak definitywnego zamknięcia sprawy. Jak podkreśla „Gazeta Krakowska”, w przyszłości temat współpracy Kwietnia z Wisłą może jeszcze powrócić. Na ten moment nic nie wskazuje jednak na to, aby miało to nastąpić w najbliższych miesiącach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości