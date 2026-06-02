Były głośne plotki o Wiśle Kraków. Teraz wszystko stało się jasne

Wieczysta Kraków po historycznym awansie do PKO BP Ekstraklasy może liczyć na dalsze wsparcie finansowe Wojciecha Kwietnia. Nowe informacje rozwiewają wątpliwości w tej sprawie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Kwiecień

Kwiecień podjął decyzję. Kibice Wieczystej mogą odetchnąć z ulgą

Wieczysta Kraków w ostatnich tygodniach znalazła się w centrum zainteresowania nie tylko za sprawą wywalczonego awansu do PKO BP Ekstraklasy, ale również spekulacji dotyczących przyszłości jej sponsora. Wojciech Kwiecień był bowiem ponownie łączony z możliwym wejściem kapitałowym do Wisły Kraków. To wywołało pytania o dalsze losy ambitnego projektu budowanego przy ulicy Chałupnika.

Jak informuje „Gazeta Krakowska”, obecnie nic nie wskazuje na to, by aktualny dobroczyńca Żółto-czarnych miał wycofać się z Wieczystej. Kwiecień ma nadal aktywnie uczestniczyć w jego rozwoju, a w najbliższym oknie transferowym planowane są kolejne znaczące wzmocnienia kadry.

Temat zaangażowania biznesmena w Białą Gwiazdę wraca regularnie od kilku lat. Nie jest tajemnicą, że Kwiecień od dawna sympatyzuje z Wisłą i wielokrotnie pojawiały się wieści, sugerujące jego możliwe wejście do struktur właścicielskich klubu. Kilka tygodni temu ponownie pojawiły się informacje o potencjalnym przejęciu części akcji 13-krotnych mistrzów Polski.

Według ustaleń dziennikarza Bartosza Karcza rozmowy nie zakończyły się jednak porozumieniem. Kwiecień i obecny prezes oraz współwłaściciel Wisły, Jarosław Królewski, nie mieli osiągnąć wspólnego stanowiska, przez co temat został odłożony na później.

Nie oznacza to jednak definitywnego zamknięcia sprawy. Jak podkreśla „Gazeta Krakowska”, w przyszłości temat współpracy Kwietnia z Wisłą może jeszcze powrócić. Na ten moment nic nie wskazuje jednak na to, aby miało to nastąpić w najbliższych miesiącach.