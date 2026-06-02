Był już w Legii jako nastolatek. Teraz wraca jako gotowy strzelec

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Łukasz Zjawiński ponownie w Legii Warszawa

Legia Warszawa oficjalnie ogłosiła transfer Łukasza Zjawińskiego, który ponownie został zawodnikiem stołecznego klubu. Informację o podpisaniu czteroletniej umowy przekazało biuro prasowe 15-krotnych mistrzów Polski, podkreślając, że 24-letni napastnik wraca do klubu po latach spędzonych w piłce seniorskiej.

Zjawiński przez ponad pięć lat, w latach 2015–2020, szkolił się w Akademii Legii, gdzie dotarł do drużyny rezerw. Następnie rozpoczął seniorską karierę, debiutując w Ekstraklasie w 2020 roku w barwach Stali Mielec. Później występował również w Lechii Gdańsk oraz Widzewie Łódź, zbierając doświadczenie na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Ostatnie dwa sezony były dla napastnika szczególnie udane. W barwach Polonii Warszawa w Betclic 1. Lidze zdobywał ponad 20 bramek w sezonie, regularnie plasując się w czołówce klasyfikacji strzelców. Najpierw był współliderem, a następnie wiceliderem zestawienia, potwierdzając swoją skuteczność i rozwój sportowy.

24-latek ma również doświadczenie w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Jego dobra forma strzelecka sprawiła, że znalazł się ponownie na radarze Legii, która zdecydowała się sprowadzić go z powrotem na Łazienkowską.

Nowy nabytek Wojskowych o miejsce w składzie może rywalizować z takimi zawodnikami jak Mileta Rajović, Rafał Adamski czy Jean-Pierre Nsame. Legia do ligowego grania wróci w czwarty weekend lipca.