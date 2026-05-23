Wszystko już jasne! To tam trafi Elitim! Znamy długość umowy [NOWE INFORMACJE]

19:45, 23. maja 2026
Piotr Koźmiński
Jak informowaliśmy już kilka dni temu, Juergen Elitim opuszcza Legię Warszawa. Z naszych informacji wynika, że jeszcze dziś nowy klub ma ogłosić pozyskanie kolumbijskiego pomocnika.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Juergen Elitim

Trzy lata i koniec

Juergen Elitim spędził w Legii trzy lata, ale na tym koniec. Jak informowaliśmy już kilka dni temu, kolumbijski pomocnik zdecydował się kontynuować karierę poza Polską. Potem nasze informacje potwierdziła Legia, która w sobotę oficjalnie pożegnała tego zawodnika. A ten na pożegnanie strzelił bramkę w starciu z Motorem Lublin.

A gdzie trafi Elitim? Już kilkanaście dni temu tureckie media informowały, że mocno zainteresowany jest nim drugoligowy Bursaspor. Po tym gdy okazało się, że Kolumbijczyk nie przedłuży umowy z Legią, Tomasz Włodarczyk z meczyków poinformował, że Elitim trafi właśnie do Bursasporu.

Sporo więcej niż w Legii

I dokładnie tak będzie. Z naszych informacji wynika, że ten transfer ma być ogłoszony jeszcze dziś! Jak ustaliliśmy, Elitima zwiąże z Turkami dwuletni kontrakt, a jego pensja będzie znacząco wyższa od tego co zaproponowała mu przy przedłużeniu Legia.

