Wielkie emocje w finale sezonu. Znamy wyniki ostatniej kolejki Ekstraklasy

19:41, 23. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Ekstraklasa zakończyła rywalizację w sezonie 2025/26. Za nami ostatnia kolejka zmagań. W 34. serii gier padło bramek. Znamy wszystkie wyniki.

Raków Częstochowa - Arka Gdynia
Obserwuj nas w
Grzegorz Misiak/ PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Arka Gdynia

Ekstraklasa: wyniki ostatniej kolejki sezonu 26/26

Jeszcze przed startem 34. kolejki wiedzieliśmy, że Lech Poznań jest pewny mistrzostwa kraju, natomiast Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza zegnają się z krajową elita. Na pozostałe rozstrzygnięcia Ekstraklasa musiała czekać do ostatniej serii gier.

Wszystkie dziewięć spotkań finału sezonu rozpoczęło się o 17:30. W pierwszej odsłonie sobotnich pojedynków padło 16 bramek, w tym aż pięć w potyczce Górnika Zabrze z Radomiakiem Radom. Po zmianie, a właściwie zmianach stron, oglądaliśmy jeszcze 16 goli. To oznacza, że w 34. kolejce Ekstraklasy kibice zgromadzeni na stadionach byli świadkami 32 trafień.

Ekstraklasa: 34. kolejka – wyniki

  • Raków Częstochowa – Arka Gdynia 3:0
  • Lech Poznań – Wisła Płock 2:2
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Lechia Gdańsk 3:2
  • Legia Warszawa – Motor Lublin 4:0
  • Jagiellonia Białystok – KGHM Zagłębie Lubin 1:0
  • Górnik Zabrze – Radomiak Radom 6:2
  • Cracovia – Korona Kielce 1:1
  • Pogoń Szczecin – GKS Katowice 1:1
  • Widzew Łódź – Piast Gliwice 2:1

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości