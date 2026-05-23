Jeszcze przed startem 34. kolejki wiedzieliśmy, że Lech Poznań jest pewny mistrzostwa kraju, natomiast Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza zegnają się z krajową elita. Na pozostałe rozstrzygnięcia Ekstraklasa musiała czekać do ostatniej serii gier.
Wszystkie dziewięć spotkań finału sezonu rozpoczęło się o 17:30. W pierwszej odsłonie sobotnich pojedynków padło 16 bramek, w tym aż pięć w potyczce Górnika Zabrze z Radomiakiem Radom. Po zmianie, a właściwie zmianach stron, oglądaliśmy jeszcze 16 goli. To oznacza, że w 34. kolejce Ekstraklasy kibice zgromadzeni na stadionach byli świadkami 32 trafień.
Ekstraklasa: 34. kolejka – wyniki
- Raków Częstochowa – Arka Gdynia 3:0
- Lech Poznań – Wisła Płock 2:2
- Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Lechia Gdańsk 3:2
- Legia Warszawa – Motor Lublin 4:0
- Jagiellonia Białystok – KGHM Zagłębie Lubin 1:0
- Górnik Zabrze – Radomiak Radom 6:2
- Cracovia – Korona Kielce 1:1
- Pogoń Szczecin – GKS Katowice 1:1
- Widzew Łódź – Piast Gliwice 2:1