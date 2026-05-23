Real Madryt oraz FC Barcelony mają ten sam cel transferowy. Trop hiszpański gigantów prowadzi do Premier League. Na ich celowniku znalazł się Levi Colwill z Chelsea - informuje "Marca".

Real Madryt i FC Barcelona długo rywalizowali o mistrzostwo Hiszpanii. Tytuł jednak padł łupem podopiecznych Hansiego Flicka. Sezon w La Lidze dobiega końca, ale wkrótce może rozpocząć się kolejne rywalizacja tamtejszych gigantów. A chodzi o transfer. „Marca” zdradza, że w kręgu ich zainteresowań znajduje się Levi Colwill z Chelsea.

Wspomniane źródło zaznacza, że angielski defensor wpisuje się w profil piłkarza, którego poszukują Real Madryt oraz FC Barcelona. Na ten moment jednak nie poczyniono odpowiednich kroków dążących do transferu. Zarówno Królewscy, jak i mistrzowie Hiszpanii obecnie tylko obserwują zawodnika The Blues.

Levi Colwill w ostatnich miesiącach zmagał się z poważną kontuzją. Kluczowe zdanie w kwestii jego przyszłości jednak będzie należało do Chelsea. Zawodnik jest związany z klubem czteroletnim kontraktem, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, więc wszystkie karty należą do londyńczyków. Czas pokaże, czy Real Madryt lub FC Barcelona wyciągną obrońcę ze Stamford Bridge.

W obecnym sezonie Levi Colwill rozegrał cztery spotkania w koszulce Chelsea. Tylko dwa występy defensora przypadły na rozgrywki Premier League.