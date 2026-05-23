To oni powalczą wraz z Lechem o Ligę Mistrzów! Znamy wszystkich pucharowiczów

19:42, 23. maja 2026
Patryk Kucharski
To Górnik Zabrze wraz z Lechem Poznań powalczą w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Po niezwykle wyrównanym sezonie Ekstraklasy 2025/2026 poznaliśmy w końcu wszystkich pucharowiczów.

Zawodnicy Górnika Zabrze
Na zdjęciu: Zawodnicy Górnika Zabrze

Lech, Górnik, Jagiellonia, Raków oraz GKS zagrają w europejskich pucharach!

Przed ostatnią kolejką Ekstraklasy sezonu 2025/2026 mistrzostwo zapewnił sobie Lech Poznań. To naturalnie oznacza, że Kolejorz zagra w eliminacjach o awans do Ligi Mistrzów. Jednak od tego sezonu nie jeden, a dwa najlepsze kluby będą brały w nich udział. To wszystko zasługa dobrych wyników polskich ekip w europejskich pucharach i zdobytych punktów w rankingu UEFA.

Ostateczna lista zespołów, które będą miały okazję zagrać w tych rozgrywkach, została wyłoniona w ostatniej kolejce i do ostatniej chwili nie można było być pewnym jej ostatecznego kształtu. To nic dziwnego biorąc pod uwagę, jak bardzo wyrównany był to sezon i jak małe różnice punktowe były pomiędzy poszczególnymi drużynami.

Drugi klub, który zagra w eliminacjach do Ligi Mistrzów poznaliśmy jednak dość szybko, gdyż Górnik Zabrze od początku rozpoczął strzelanie i do przerwy prowadził z Radomiakiem Radom aż 5:0, a ostatecznie wygrał 6:2.

Mimo że Jagiellonia Białystok ma również w dorobku 56 punktów, to o miejscu w tabeli decyduje bilans meczów bezpośrednich, a to Trójkolorowi dwa razy pokonali ekipę Adriana Siemieńca na przestrzeni sezonu.

Oznacza to, że Duma Podlasia zapewniając sobie zwycięstwo z Zagłębiem Lubin i 3. miejsce powalczy o Ligę Europy. Miedziowi tą porażką pożegnali się z marzeniami o awansie do europejskich pucharów.

Żółto-Czerwonych po piętach deptał Raków Częstochowa, który ma zaledwie jedno oczko mniej. Natomiast Medaliki wygrały z Arką Gdynią, dlatego zagrają w eliminacjach o Ligę Konferencji, podobnie jak GKS Katowice.

Zespół Rafała Góraka po szalonym meczu z Pogonią Szczecin, w którym bramkarz Portowców obejrzał czerwoną kartkę i został zastąpiony zawodnikiem z pola ze względu na brak możliwości zmian, zremisował 1:1 w doliczonym czasie gry w 97 minucie i w ostatniej chwili wyprzedził Legię Warszawa, która wygrała swoje spotkanie.

Tak prezentuje się górna część tabeli Ekstraklasy w sezonie 2025/2026:

PozycjaKlubEuropejskie puchary Liczba punktów
1Lech PoznańLiga Mistrzów (el.)62
2Górnik ZabrzeLiga Mistrzów (el.)56
3Jagiellonia BiałystokLiga Europy (el.)56
4Raków CzęstochowaLiga Konferencji (el.)55
5GKS KatowiceLiga Konferencji (el.)50
6Legia WarszawaBrak awansu49
7Zagłębie LubinBrak awansu48

