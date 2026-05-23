Ekstraklasa dobiegła końca. Tak prezentuje się końcowa tabela

19:50, 23. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Sezon 2025/26 w rozgrywkach PKO Ekstraklasy dobiegł końca. Poznaliśmy już wszystkie rozstrzygnięcia. Tak prezentuje się końcowa tabela polskiej ligi.

Patrik Walemark oraz Luis Palma
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Patrik Walemark oraz Luis Palma

PKO Ekstraklasa 2025/26 – tabela na koniec sezonu

Dobiegł właśnie końca sezon 2025/26 w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Jeszcze przed ostatnią kolejką Lech Poznań zapewnił sobie tytuł mistrza Polski. Właściwie do ostatnich minut musieliśmy poczekać, aby poznać inne rozstrzygnięcia. Ostatecznie awans do europejskich pucharów zapewnili sobie również Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa oraz Legia Warszawa.

Jak co roku, z PKO Ekstraklasą pożegnały się także trzy najsłabsze zespoły. W tym sezonie padło na Termalikę Bruk-Bet Nieciecza, Arkę Gdynia oraz Lechię Gdańsk. Drużyna Johna Carvera do ostatnich minut walczyła o pozostanie w elicie, ale ostatecznie nie udało im się tego dokonać.

Tabela PKO Ekstraklasy w sezonie 2025/26

Lp.KlubMeczeWygraneRemisyPorażkiBilans goliPunkty
1.Lech Poznań341612662:4560
2.Górnik Zabrze341681050:3856
3.Jagiellonia Białystok341511856:4156
4.Raków Częstochowa341671151:4055
5.GKS Katowice341481251:4550
6.Legia Warszawa341213942:3749
7.Zagłębie Lubin341391245:3848
8.Wisła Płock3412101234:3846
9.Pogoń Szczecin341361547:4945
10.Radomiak Radom3411111252:5344
11.Korona Kielce3411101340:4043
12.Motor Lublin3410131146:5343
13.Cracovia349151039:4242
14.Widzew Łódź341261641:4142
15Piast Gliwice341181542:4641
16.Lechia Gdańsk341271562:6538
17.Arka Gdynia34991634:6136
18.Termalica Nieciecza34971843:6534

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości