Florentino Perez ma rywala do walki o władzę w Realu! To już niemal pewne

Real Madryt szykuje się do wyborów nowego prezesa. Jak donosi COPE, główny kontrkandydat Florentino Pereza, Enrique Riquelme w sobotę zamierza zgłosić swoją kandydaturę.

Florentino Perez

Riquelme osobiście dostarczy dokumenty. Potwierdzenie kwestią czasu?

Florentino Perez zyskał kontrkandydata w walce o fotel prezesa Realu Madryt. Komisja wyborcza zaakceptowała już kandydaturę dotychczasowego prezydenta. Jednak jak się okazuje również Enrique Riquelme zamierza w sobotę osobiście pojawić się w klubowych biurach i dostarczyć komplet dokumentów. Jeśli urzędnicy uznają papiery za ważne, oficjalny proces wyborczy wystartuje już w jutrzejszą niedzielę.

To zmiana w porównaniu do poprzednich wyborów, ponieważ ostatnie dwie dekady upłynęły pod znakiem absolutnej dominacji Pereza, który rządził bez żadnej konkurencji. Riquelme spełnia jednak kryteria finansowe wymagane przez statut.

Według doniesień mediów pretendent do władzy ma ciekawe plany. Głównym celem transferowym młodego biznesmena jest mianowicie sprowadzenie na Santiago Bernabeu Erlinga Haalanda. Na dodatek chce on, aby drużynę objął Jurgen Klopp. Został nawet o tę kwestię zapytany:

– Haaland i Klopp w Realu Madryt, jeśli wygram? Najlepsi muszą być w Realu i zawsze tak było. Najlepsi zawsze chcą trafić do najlepszego klubu – odpowiedział wymijająco Riquelme.

Komisja musi teraz zweryfikować nadesłane dokumenty pod kątem formalnym. Jeśli wszystko zostanie zatwierdzone, walka o władzę w klubie ze stolicy Hiszpanii nabierze tempa.

