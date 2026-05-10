Ważą się losy Elitima. Turcy naciskają, Legia walczy. A co z Widzewem? [NOWE INFORMACJE]

13:19, 10. maja 2026
Piotr Koźmiński
Ważą się losy Juergena Elitima. Z Turcji napłynęły informacje o zainteresowaniu Bursasporu. Czy to prawdziwe wieści? A co z Legią i Widzewem? Zajrzeliśmy za kulisy.

Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Juergen Elitim

Znów jest kluczowym graczem

Różnie układają się losy Juergena Elitima w Legii Warszawa. Kolumbijski pomocnik szybko stał się ważnym ogniwem drużyny, ale w pewnym momencie wypadł z gry przez kontuzję. Zresztą, to nie był jego jedyny uraz w barwach stołecznego klubu.

Poza kontuzjami miał też dołek formy, ale od pewnego czasu znów jest jednym z najważniejszych piłkarzy klubu z Ł3. Tyle że po sezonie kończy mu się kontrakt. Pierwsze rozmowy o jego przedłużeniu zaczęto jesienią, ale potem Legia wpadła w dołek i wszelkie negocjacje wstrzymano.

Niedawno strony wróciły do rozmów, ale na horyzoncie pojawili się rywale. Jednym z nich, o czym informowały tureckie media, jest Bursaspor. Ktoś powie, że co to za konkurent, skoro mówimy o beniaminku raptem drugiej ligi tureckiej. Ale…

„Jeden z 6-7 największych w kraju”

Zacznijmy od tego, że choć różnie bywa z wiarygodnością newsów nadchodzących z Turcji, to w tym przypadku, jak potwierdziliśmy, informacje są jak najbardziej prawdziwe. Bursaspor faktycznie chce Elitima, a ma on być elementem odbudowy klubu.

Bursaspor jest jednym z 6-7 najważniejszych klubów w kraju (jeden z zaledwie sześciu mistrzów Turcji, sezon 2009/2010), z wielką bazą kibiców (nawet w IV lidze zapełniali swój nowoczesny, unikalny stadion, stawiając się w liczbie 45 tysięcy i bijąc w ten sposób rekordy frekwencyjne na tym poziomie rozgrywek) i że generalnie w Turcji panuje zadowolenie, iż „wracają do żywych”.

W pewnym momencie Bursaspor popadł w długi i stoczył się do czwartej ligi. Potem jednak pomógł zryw kibiców i wsparcie polityczne. Klub się pozbierał, spłacił zobowiązania i ruszył w górę. Awansował właśnie do drugiej ligi, a w kolejnym sezonie celem jest ekstraklasa.

Pół miliona euro jest realne

Elitim ma być właśnie częścią tej odbudowy. I choć faktycznie negocjacje się toczą, to z naszych informacji wynika, że Kolumbijczyk nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Oczywiście, finansowe szczegóły negocjacji nie są znane, ale jeden z agentów doskonale zorientowanych na tamtejszym rynku zapewnia nas, że Bursaspor ma spore środki i może zaoferować piłkarzowi na pozycję Elitima minimum 400-500 tysięcy euro netto rocznie. A napastnikowi to „luźno” milion euro.

Z naszych informacji wynika jednak, że Legia też nie składa jeszcze broni. W ostatnich dniach negocjacje miały się zintensyfikować. A co z Widzewem? Docierają do nas wieści, że w tym momencie nie ma rozmów między łódzkim klubem, a przedstawicielami kolumbijskiego piłkarza.

Jak słyszymy, wszystko ma się rozstrzygnąć już w przyszłym tygodniu.

