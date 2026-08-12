Śląsk Wrocław poinformował o wyczekiwanym odejściu z klubu

Śląsk Wrocław poinformował, że Miłosz Kozak opuścił zespół. Kontrakt z piłkarzem został rozwiązany za porozumieniem stron. W ostatnich miesiącach skrzydłowy w ogóle nie grał w piłkę.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Stadion Śląska Wrocław

Śląsk pozbył się niewypału

Śląsk Wrocław dobrze wszedł w nowy sezon PKO Ekstraklasy i jako beniaminek – przynajmniej w pierwszych trzech kolejkach – radzi sobie bardzo dobrze. To może być dobry prognostyk przed resztą sezonu, ale jednocześnie trudno już wyrokować, że zespół czeka spokojne utrzymanie.

Z pewnością drużyna mogłaby zostać jeszcze wzmocniona na dwóch pozycjach, ale zapewne w najbliższym czasie wszystko w tym czasie się wyjaśni. Szczególnie, że zwolnił się – jak się mówi – spory budżet na wynagrodzenie. Śląsk Wrocław oficjalnie poinformował, że z klubem rozstał się Miłosz Kozak. Kontrakt z piłkarzem został rozwiązany za porozumieniem stron. W ostatnich miesiącach skrzydłowy w ogóle nie grał w piłkę i właściwie tylko odcinał kupony.

Miłosz Kozak do Śląska trafił po spadku zespołu z PKO Ekstraklasy. Dla Wojskowych rozegrał w sumie 15 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. 29-letni skrzydłowy wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 100 tysięcy euro. W przeszłości reprezentował m.in. barwy Ruchu Chorzów czy Podbeskidzia Bielsko-Biała.

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