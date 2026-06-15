Korona Kielce chce pozyskać Kamila Jakubczyka. Scyzory złożyły już oficjalną ofertę za młodego pomocnika, ale została ona odrzucona przez Arkę Gdynia - donosi Szymon Janczyk z "Weszło".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona Kielce z ofertą za Kamila Jakubczyka. Arka Gdynia odrzuca

Korona Kielce wytypowała już cel transferowy. A jest nim Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia, o którego walczą też inne zespoły z PKO Ekstraklasy. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie potencjalnych przenosin pomocnika do stolicy województwa świętokrzyskiego przekazuje Szymon Janczyk. Dziennikarz „Weszło” zdradził, że Scyzory złożyły oficjalną ofertę za 21-latka.

Arka Gdynia nie potrzebowała jednak dużo czasu na podjęcie decyzji. Propozycja Korony Kielce spotkała się ze ścianą, ponieważ została odrzucona. Oferta Scyzorów wynosiła 750 tysięcy euro i nie spełniła oczekiwań spadkowicza z PKO Ekstraklasy. Pierwszoligowiec oczekuje za swoją gwiazdę ofert wynoszących około 1,2 miliona euro.

Korona Kielce musi się spieszyć, jeśli chce pozyskać Kamila Jakubczyka. Pomocnik Arki Gdynia jest łakomym kąskiem na rynku transferowym i wkrótce może się po niego zgłosić inny zainteresowany klub. Przyszłość 21-latka w trójmiejskim zespole w zasadzie została już skreślona. Czas pokaże, w której drużynie zawodnik będzie występował w kolejnym sezonie.

Kamil Jakubczyk w zeszłym sezonie rozegrał 33 spotkania w koszulce Arki Gdynia. Młody pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. 21-latek zaliczył także jedną asystę.