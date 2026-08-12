Paul Scholes wypowiedział się na temat potencjalnych wzmocnień Manchesteru United. Legenda Czerwonych Diabłów na łamach "The Good, The Bad & The Football" uznała, że klub powinien sprowadzić Cristiana Romero z Tottenhamu Hotspur.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Cristian Romero w Manchesterze United? Paul Scholes podpowiada

Manchester United aktywnie pracuje na rynku transferowym. Angielski klub dokonał już wielu interesujących wzmocnień, ale wciąż rozgląda się za nowymi piłkarzami. Wiele się mówi, że Czerwone Diabły powinny poszukać klasowego defensora, którego przede wszystkim będą omijały kontuzje. Wielu obrońców z Old Trafford ma właśnie częste problemy zdrowotne.

Właśnie w kontekście wzmocnienia defensywy Manchesteru United pojawiło się nazwisko Cristiana Romero. O potencjalnym transferze Argentyńczyka z Tottenhamu Hotspur wypowiedział się Paul Scholes, który na łamach „The Good, The Bad & The Football” nie ukrywa, że jest dużym zwolennikiem jego umiejętności.

– Możecie się z tego śmiać. Cristian Romero z Tottenhamu. Wiem, że to może brzmi głupio, ale lubię go. Uważam, że to wariat. Jest bardzo dobrym obrońcą, który czasem robi głupie rzeczy. To absolutny klaun – powiedział Paul Scholes.

– Jeśli natomiast ktoś mógłby go ogarnąć, na przykład Michael Carrick, który jest bardzo spokojny i zrelaksowany, to być może mógłby mu pomóc. Wygląda mi na obrońcę, który ma potencjał bycia kultowym zawodnikiem. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale myślę, że kibice na Old Trafford by go polubili – dodał.

Cristian Romero znajduje się na wylocie z Tottenhamu Hotspur. Na ten moment nie wiadomo, gdzie finalnie trafi wicemistrz świata.