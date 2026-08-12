Śląsk znalazł następcę Mokrzyckiego?! Jest kandydat

18:32, 12. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Filip Trokielewicz, Piłka Nożna

Śląsk Wrocław chciałby pozyskać Dominika Fitza z zespołu Minnesota United, o czym poinformował Filip Trokielewicz z tygodnika "Piłka Nożna". Na przeszkodzie mogą jednak stanąć kwestie finansowe.

Piłkarze Śląska Wrocław
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk z konkretnym nazwiskiem do środka pola

Śląsk Wrocław dość dobrze rozpoczął nowy sezon PKO Ekstraklasy. Po trzech kolejkach beniaminek ma na koncie cztery zdobyte punkty i wszystko wskazuje na to, że kolejne są tylko kwestią czasu. Szczególnie dobrze ekipa z Dolnego Śląska zagrała w meczu z Rakowem Częstochowa, ale także na inaugurację z Górnikiem Zabrze – gdzie nie udało się zapunktować – gra wyglądała obiecująco.

Niemniej ostatnie informacje nie są dla kibiców Wrocławian optymistyczne. Wszystko przez fakt, że poważnej kontuzji nabawił się Michał Mokrzycki i klub szuka już jego następcy. Według informacji, które przekazał Filip Trokielewicz z tygodnika „Piłka Nożna”, Śląsk Wrocław chciałby pozyskać Dominika Fitza z zespołu Minnesota United, ale na przeszkodzie mogą jednak stanąć kwestie finansowe. Co jednak ważne, nie jest to jedyna opcja dla zespołu beniaminka PKO Ekstraklasy.

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Dominik Fitz w trwającym sezonie MLS rozegrał w sumie cztery mecze, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Austriak na koncie ma prawie 160 gier w rodzimej ekstraklasie i kilkanaście spotkań w europejskich pucharach. Przez lata reprezentował barwy Austrii Wiedeń. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-latka na 1,5 miliona euro.

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