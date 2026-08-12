Romelu Lukaku definitywnie rozstał się z SSC Napoli. Doświadczony napastnik będzie kontynuował karierę na tureckich boiskach, ponieważ podpisał kontrakt z Fenerbahce.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Oficjalnie: Romelu Lukaku wzmocnił Fenerbahce

Romelu Lukaku spędził w SSC Napoli dwa sezony, ale tego lata zdecydował się na zakończenie swojej przygody z włoskim klubem. Belg pożegnał się z zespołem po burzliwym okresie. Teraz przed doświadczonym napastnikiem nowe wyzwanie. 33-latek przenosi się do Turcji i po raz pierwszy w swojej karierze będzie występował na tamtejszych boiskach.

Fenerbahce od dłuższego czasu pracowało nad transferem Romelu Lukaku. Klub ze Stambułu widział w Belgu zawodnika, który może znacząco wzmocnić jego ofensywę i pomóc w walce o najważniejsze trofea. Ostatecznie obie strony osiągnęły porozumienie, a napastnik podpisał kontrakt z tureckim zespołem i został w środę oficjalnie zaprezentowany.

Dla Romelu Lukaku będzie to kolejny etap bardzo bogatej kariery. Belg występował wcześniej między innymi w Chelsea, Manchesterze United, Interze Mediolan oraz AS Romie. Teraz spróbuje odnaleźć się w nowym otoczeniu i pomóc Fenerbahce w realizacji ambitnych celów na krajowym podwórku oraz w europejskich rozgrywkach.

Romelu Lukaku rozegrał łącznie 45 spotkań w koszulce SSC Napoli. Reprezentant Belgii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 15 trafień, a także zaliczył 11 asyst.