Lukaku wylądował w nowym klubie! Przeprowadzka potwierdzona

18:38, 12. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Fenerbahce

Romelu Lukaku definitywnie rozstał się z SSC Napoli. Doświadczony napastnik będzie kontynuował karierę na tureckich boiskach, ponieważ podpisał kontrakt z Fenerbahce.

Romelu Lukaku
Obserwuj nas w
Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Oficjalnie: Romelu Lukaku wzmocnił Fenerbahce

Romelu Lukaku spędził w SSC Napoli dwa sezony, ale tego lata zdecydował się na zakończenie swojej przygody z włoskim klubem. Belg pożegnał się z zespołem po burzliwym okresie. Teraz przed doświadczonym napastnikiem nowe wyzwanie. 33-latek przenosi się do Turcji i po raz pierwszy w swojej karierze będzie występował na tamtejszych boiskach.

Fenerbahce od dłuższego czasu pracowało nad transferem Romelu Lukaku. Klub ze Stambułu widział w Belgu zawodnika, który może znacząco wzmocnić jego ofensywę i pomóc w walce o najważniejsze trofea. Ostatecznie obie strony osiągnęły porozumienie, a napastnik podpisał kontrakt z tureckim zespołem i został w środę oficjalnie zaprezentowany.

Dla Romelu Lukaku będzie to kolejny etap bardzo bogatej kariery. Belg występował wcześniej między innymi w Chelsea, Manchesterze United, Interze Mediolan oraz AS Romie. Teraz spróbuje odnaleźć się w nowym otoczeniu i pomóc Fenerbahce w realizacji ambitnych celów na krajowym podwórku oraz w europejskich rozgrywkach.

Romelu Lukaku rozegrał łącznie 45 spotkań w koszulce SSC Napoli. Reprezentant Belgii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 15 trafień, a także zaliczył 11 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości